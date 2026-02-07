木村拓哉とtimeleszがサシトーク！思い出の場所での再会に「すてきな先輩だなと改めて感じました」（菊池風磨）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

timeleszによるバラエティ番組『タイムレスマン』が、2月7日21時から放送。timeleszメンバー8人が憧れの大先輩・木村拓哉と対面し、それぞれ1対1の“サシトーク”を繰り広げる。

■番組名物の「信頼じゃんけん」も開催

オープニングでは、進行役の佐野瑞樹アナウンサーから、今からゴールデン特番第2弾の収録を行うことが突然告げられる。timeleszが8人体制で活動を開始してからほぼ1周年という節目のタイミングで2回目のゴールデン特番が実現するとあって、メンバー一同は大喜び。だがその直後、佐野アナが「スペシャルゲストは木村拓哉さんです！」と発表すると、空気は一変、たちまちパニック状態に…！

しかし驚いている暇もなく、8人はすぐに頭を抱えてしまう。なんとこれから数時間後には木村と対面し、自分たちが考えたテーマでトークを行うことになっており、しかも8人それぞれ、木村とふたりきりで1対1のトークに挑戦するというのだ。メンバーはみんな、あまりの急展開に戸惑いながらも、“木村先輩と話してみたいこと”をフリップに書き始めるのだった。

かくしてメンバー一同は、自ら考えたトークテーマを携えて、都内某所へ。実はここは、かつて『timelesz project』のオーディションでレッスンに使われていたスタジオ。木村もサプライズで激励に訪れたことがあり、当時まだ候補生だった新メンバーの5人にとっては、木村と初めての対面を叶えた記念の場所でもある。8人体制スタートから1年、自分たちの成長した姿を恩人の木村に見てもらうには打ってつけの“新体制timeleszの原点”とも言うべき大切な場所なのだ。

そんな万感の思いを胸に、緊張の面持ちで待ち構える8人の前に、いよいよ木村が登場。思い出の場所で再会を果たし、みんなで感慨にふけるのも束の間、早速timelesz×木村拓哉の“サシトーク”が幕を開ける。

トークテーマが書かれた8枚のフリップの中から気になるものを木村が順番に選び、そのテーマを書いたメンバーと木村が1対1で5分間トークする、というのが“サシトーク”の流れ。フリップは無記名のため、木村はトークテーマの内容だけを見て、トークの相手を指名していくことに。果たして、最も木村の琴線に触れるトークテーマを提案するメンバーは誰なのか？ トークのさなか、木村が思わず「『タイムレスマン』っていうより『キムタクマン』になってない？」と漏らしたその真意とは!? 他では絶対に聞けない貴重な発言も次々に飛び出す“サシトーク”に注目だ。

そして、大盛り上がりの“サシトーク”のあとは、番組名物の「信頼じゃんけん」を開催。裏切り、疑心、抜け駆け…。究極の心理戦ゲームに、木村が初めて挑戦する。今回は、先に勝ち抜けた5人に、木村からとっておきのご褒美が贈られるとあって、メンバーはみんな、いつも以上に気合いを入れて臨むのだが、誰もが目を疑う、未曾有の大事件が発生!? その驚きの真相はオンエアで。

■timelesz新体制1周年を“日本一の夜景”でお祝い

また、番組後半では、木村が用意してくれた東京スカイツリーに舞台を移し、8人で“新体制1周年”を賑やかにお祝い。スカイツリーの真下でタワーを見上げながらバーベキューを楽しんだり、地上350メートルの天望デッキから見わたす“日本一の夜景”に感動したりと、おしゃれなアクティビティを満喫しながら、この1年の活躍を互いに労い、称え合うメンバー一同。一人ひとりが『タイムレスマン』への熱い想いを吐露するという感動のひと幕も飛び出す。

そして、さらには、全員で天望デッキに一泊することに!? だがしかし、『タイムレスマン』のロケが平穏無事に終わるはずもなく…。最後はとんでもないマル秘ゲストも乱入し、場内騒然!?

今回も番組ならではの仕掛けが満載で、波乱の展開が巻き起こること必至。土曜プレミアム『タイムレスマン』の第2弾をぜひチェックしよう。

■番組情報

フジテレビ系土曜プレミアム『タイムレスマン』

02/07（土）21:00～23:10

出演：timelesz（佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）

進行：佐野瑞樹（フジテレビアナウンサー）

ゲスト：木村拓哉 他

