お笑いコンビ「爆笑問題」らの所属事務所による「タイタンライブ」30周年記念公演が6日、東京・渋谷のLINE CUBE SHIBUYAで行われ、明石家さんま（70）がゲスト出演した。「爆笑問題」と即興でトリオ漫才を披露。大爆笑を誘った。

まずは太田光（60）と昨年10月のTBS「お笑いの日」以来となるコンビ「古希還暦」で漫才を披露。憧れの人との舞台に喜んだ太田が「M―1一緒出ましょうか？」と言うと、さんまがすかさず「時間オーバーで予選で落ちるで」と返す。太田のボケにさんまがテンポよくツッコみ続け、観客を沸かせた。

どんどんヒートアップしていった2人は当初予定されていた30分の持ち時間を大幅にオーバー。そこに全国の映画館で中継されている「タイタンシネマライブ」の終了時間を気にした田中裕二（61）が「長いよ！」と乱入した。

10歳上のさんまに向かって「お前らが…」と田中が口を滑らせ、2人から思い切りツッコまれる場面も。約45分ノンストップ。最後は舞台袖から後輩芸人が総出で制止し、ネタを“強制終了”。ドタバタと興奮の中で幕が下りた。

爆笑問題の2人にとって、さんまは芸能界の恩人だ。仕事がない時期に「待ってるよ」と気にかけてくれていた。さんまにとっても、太田は60歳で考えていた引退を翻意させるきっかけをつくった後輩。そんな関係性から今回、爆笑問題が出演を熱望したところ、さんまも快諾してステージが実現した。さんまが引退を考えていた際のエピソードを持ち出し、太田は「僕は“落ちるところを見せてくれ”って言ったのに、落ちない」とあふれる敬意を示した。

さらに太田は「（さんまが）リハーサルするたびに新ネタを持ってくる。練習にならないのよ。この間ネタ合わせやったら1時間50分よ」と明かし、客席を笑わせながらもその情熱に脱帽。「貴重な体験でした。本当に宝物です」と感無量の表情を浮かべた。一方のさんまも「また来年出るわ。あと半分（ネタが）あるからな」と上機嫌だった。（前田 拓磨）