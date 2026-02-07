レジェンドを最初の1球で魅了した。ロッテのドラフト1位・石垣元（健大高崎）がキャンプ2度目のブルペン入り。捕手を立たせた状態で1球目から心地よいミット音を響かせ、捕手後方で見ていた松井稼頭央臨時コーチが笑みをこぼした。

「その力感で、この球くんねんみたいな。（松坂）大輔を見た時の衝撃を石垣君にも感じましたね。（松坂が）平成の怪物なら、令和の怪物」。西武で同僚だった松坂大輔氏（スポニチ本紙評論家）に重ね合わせ、佐々木（ドジャース）の代名詞だった「令和の怪物」の表現を使って絶賛した。

石垣元は「この前よりも良い感覚で投げれたので良かった」と振り返り、「8割程度の力」と明かした。3日の初ブルペンから5球増やして20球。前回同様に全て直球を投げ、トラックマンでデータも収集した。球速は最速149・9キロを計測し、回転数2400超はプロでもトップレベル。サブロー監督は「（捕手が）座ったら150（キロ）は軽く出るんじゃないかな」と目を細めた。

ブルペン前には体幹の強化を入れ、投球練習の間隔や球数は入念に管理。現状では1クールに1度のブルペン入りを目安とし、万全の育成計画だ。最速158キロ右腕は一歩ずつ前進している。（大内 辰祐）