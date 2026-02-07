ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦は6日、開会式に先立って行われ、3種目めの女子ショートプログラム（SP）で日本のエース・坂本花織（シスメックス）がノーミス熱演。78.88点で1位となった。自身の演技前、日本チームの一員として見せていたある振る舞いが話題に。地上波中継で映った姿に、ネット上の視聴者からは感嘆の声が漏れた。

チームのサポートへ全力を尽くしていた。金メダルを狙う日本は1種目めのアイスダンスRDで“うたまさ”こと吉田唄菜、森田真沙也組が登場。演技後、キス・アンド・クライで結果を待つ2人の背後には、鍵山優真と佐藤駿とともに坂本が並んだ。SPの演技が控えていながらも、2人の名前が書かれたうちわを持ち、応援に力を注いでいた。

NHKの五輪中継で映ったシーン。坂本の振る舞いが話題を呼び、ネット上では「あなた、このあと滑るんだよね？？」「かおちゃん、この後滑るのに応援しにきてて凄いよぉぉぉぉぉぉ」「かおちゃん今日自分の演技あるのに応援来てくれるのね」「かおちゃん、自分の出番あるのに応援」といった声が並んでいた。



（THE ANSWER編集部）