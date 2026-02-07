巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）＝早大＝は、宮崎キャンプ第２クール３日目となる７日にライブＢＰで初登板する見込みだ。即戦力の期待がかかるルーキーが、本格的にベールを脱ぐ。

翌日（７日）に迫ったライブＢＰに向け、最速１５２キロ右腕の田和はイメージを作り上げていた。同僚相手ではあるが、プロ入り後初となる対打者への投球。２０球前後と球数制限もあるだけに「ストライクゾーンの中で抑えにいく練習だと思っている。抑えにいくのが一番大事。ボール球を１球も放らないぐらいの勢いで」と首脳陣へのアピールに燃えた。

第２クール２日目は木の花ドームでブルペン入りし、岸田相手に変化球を交えて５４球の最終調整。マウンド後方近くから視線を送っていた阿部監督の存在に気付かないほど集中して腕を振った。「試合で使ってきた球種を全部放ろうかな」と７日は宝刀シンカーなどを全て使う意気込みだ。

最速１５４キロ左腕の山城も、田和と並んで５１球の投げ込み。ファンへのサイン対応で一日を終え「皆さんに名前を覚えてもらえる選手になりたい」と決意を示した。