「出場できる」日本サッカー界に朗報！森保ジャパン主力が２か月ぶりに戦線復帰へ！指揮官起用を示唆 日本代表対決に注目
昨年12月14日のマンチェスター・シティ戦で右太ももの裏を負傷し、戦線離脱していた日本代表MF鎌田大地が、ついに実戦復帰するようだ。
現地２月８日に開催されるプレミアリーグ第25節のブライトン戦に向けた記者会見に登壇したパレスのオリバー・グラスナー監督が、森保ジャパン主力の状態に言及。こうコメントした。
「鎌田大地が復帰し、今週フルトレーニングをこなした。ブライトン戦にも出場できる予定だ。３人の選手が新加入し、本当に新しいチームになったような気分だ。いよいよ開幕だ」
約２か月ぶりの復帰となる鎌田の復帰は、日本サッカー界にとって朗報だ。三笘薫との日本人対決にも注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
