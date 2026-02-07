「まさにこれが必要だった」流れ呼び込んだ“りくりゅう”の自己ベスト演技を米記者が絶賛 82.84点は世界歴代3位【冬季五輪】

りくりゅうの圧巻パフォーマンスにミラノの観衆が沸いた(C)Getty Images

貫禄の演技だ。

現地時間2月6日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート団体戦がミラノ・アイススケートアリーナで始まり、ペアのショートプログラム（SP）で“りくりゅう”こと三浦璃来／木原龍一組は、自己ベストを更新する82.84点で同種目トップに立った。

ノーミス演技でミラノの観衆を虜にすると、チームに貴重な順位点10点をもたらした“りくりゅう”。アイスダンスのリズムダンス終了時点で暫定8位だった日本は、これで6位に浮上し、SNS上でも世界王者の圧倒的なパフォーマンスに反響が寄せられている。

X上でリアルタイムの速報を行っていた米フィギュアスケート専門記者のジャッキー・ウォン氏は、“りくりゅう”の滑りを絶賛。「日本チームがショートで勝利するためには、まさにこの演技が必要だった」と喝采を送っており、興奮を隠しきれない様子だ。