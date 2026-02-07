「まさにこれが必要だった」流れ呼び込んだ“りくりゅう”の自己ベスト演技を米記者が絶賛 82.84点は世界歴代3位【冬季五輪】
りくりゅうの圧巻パフォーマンスにミラノの観衆が沸いた(C)Getty Images
貫禄の演技だ。
現地時間2月6日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート団体戦がミラノ・アイススケートアリーナで始まり、ペアのショートプログラム（SP）で“りくりゅう”こと三浦璃来／木原龍一組は、自己ベストを更新する82.84点で同種目トップに立った。
ノーミス演技でミラノの観衆を虜にすると、チームに貴重な順位点10点をもたらした“りくりゅう”。アイスダンスのリズムダンス終了時点で暫定8位だった日本は、これで6位に浮上し、SNS上でも世界王者の圧倒的なパフォーマンスに反響が寄せられている。
X上でリアルタイムの速報を行っていた米フィギュアスケート専門記者のジャッキー・ウォン氏は、“りくりゅう”の滑りを絶賛。「日本チームがショートで勝利するためには、まさにこの演技が必要だった」と喝采を送っており、興奮を隠しきれない様子だ。
続く文面では、「かなりいい感じに見える。私の角度からも3回転トウループがクリーンに見えた」との評価。また、過去の自己ベストを大幅に上回り、今季世界最高、世界歴代3位とする82.84点の高得点には、「ステートメントスコアだ」と賛辞を贈っていた。
その後、女子シングルのショートで坂本花織も1位につけ、これで日本は、暫定6位から2位に浮上している。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
