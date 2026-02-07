運転士として充実した日々を過ごしているという大野さん＝川崎鶴見臨港バス神明町営業所

川崎鶴見臨港バス（川崎市川崎区）には２０歳の運転士がいる。入社２年目の大野久遠（くおん）さんだ。全国的に運転士不足や高齢化が社会問題となる業界で、若者がハンドルを握る姿は珍しい。「地域を支える『長い足』になりたい」。地域交通を担う仕事を選んだのはバスと地元への大きな愛にほかならない。

横浜市鶴見区出身の大野さんは、物心ついた頃にはバスや鉄道など乗り物が大好きだった。コロナ禍で外出を自粛しなければならなかった中学時代に、バス運転士への思いを募らせた。「どこにも行けなくなってしまって、（地域交通における）バスの重要さにあらためて気付かされた」

進学した川崎工科高で就職先を考えた時、地元のバス会社への求人票に手が伸びたのは偶然ではなかった。「生まれ育った地域を走るバス会社。地元の人たちを乗せて走りたいと思った」。８歳上の兄健吾さんが運転士として活躍する姿もまた、後押しになった。

２０２４年に同社で初めての“１０代の運転士”となる運転士見習として、社会人生活の一歩を踏み入れた。２２年に大型免許取得の資格要件が緩和されたこともあって、入社１年目の１１月には大型２種免許を取得。費用は会社側が全額負担してくれた。２５年４月には単独乗務の可否を判断する社内試験に合格し、同年５月から独り立ちしている。