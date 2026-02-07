具志川の空に舞った阪神・西純の打球に、虎党はクギ付けだった。フリー打撃で47スイング中、9本の柵越え。3連発を披露した際には、歓声が次第に大きくなっていった。

「今日は風ですよ。まだまだ、やることは多いなという感じですね」。通算12勝の右腕が、高卒6年目を終えた昨年10月に野手転向。持ち前の長打力をアピールしたが、現状に満足はしていない。

野手転向が決まってからは、吸収する毎日だ。楽天・黒川、YG安田と1月に合同自主トレを行い、黒川からは米国の野球施設「ドライブライン」仕込みの最先端の技術を学んだ。今春キャンプでも打撃コーチのアドバイスに耳を傾け、他の選手の取り組みにも目を凝らす。「自分は引き出しも何もない。他の人がやっていることを自分でやってみたり。やることだらけです」と目をギラつかせた。

商売道具をバットに変えて、まだ約4カ月。今年から育成選手となり、早期の支配下昇格へ実戦でのアピールを期す。「結果が一番欲しい。こだわりすぎても出ないので、バランスは難しいですけど」。成長のスピードを上げるべく、スイングを重ねる。 （松本 航亮）