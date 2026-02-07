女優の倉科カナ（38）が5日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後7・00）に出演。人気コーナー「グルメチキンレース ゴチになります!27」のレギュラーメンバーとなり、元メンバーで女優の小芝風花（28）から連絡が来たことを明かした。

昨年12月25日の放送で、小芝、高橋文哉、「ナインティナイン」矢部浩之の3人がクビになり、1月15日の放送回で倉科と「M！LK」のメンバーで俳優の佐野勇斗の2人の新加入が発表された。

進行役の羽鳥慎一アナウンサーから「周りの反響はどうでしたか?」と尋ねられると、「凄かったです」と振り返った。また「ふうちゃん（小芝）からも連絡があって」と、LINEがあったと伝えた。

また、小芝からは「倉科さんでうれしいです!頑張ってください」と送られてきたことを明かした。この連絡に岡村隆史は「良かったやん」と言いながらも「誰やったら嫌やったんやろな?」と引っかかった。

この疑問に倉科も「確かに」と応じ、お笑いコンビ「霜降り明星」せいやは「嫌な考え方ですね」とツッコミを入れて笑いを誘った。