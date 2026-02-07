「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、町田３−２横浜Ｍ」（６日、日産スタジアム）

「秋春制」へ移行前の半年間を利用して実施する昇降格ルールなしの特別大会「明治安田Ｊ１百年構想リーグ」が開幕。町田はＦＷエリキ（３１）の大会第１号ゴールなどで快勝。

帰ってきたスピードスターが躍動した。町田は前半８分、エリキがゴール前で左足を振り抜き「百年構想リーグ」の大会ファーストゴール。ＰＫで追いつかれた後の同１７分には相手のゆるいバックパスを見逃さず、２点目のネットを揺らした。祈るようなポーズで試合終了を待っていた男は「勝利できてよかった」と笑顔をはじけさせた。

今季、期限付き移籍先の神戸から復帰。チームは今オフにＦＷデューク、ＦＷ呉世勲といった前線の長身外国人コンビが退団しており、昨季９得点を挙げたエリキにかかる期待は大きかった。チームは、爆発的なスピードで裏へ抜けようとするエリキに積極的に配球。日本代表ＦＷ相馬中心だった昨季の攻撃から変化した。その相馬も前半追加タイムに鮮やかな直接ＦＫ弾。出場を目指すＷ杯イヤーで好スタートを切った。

黒田監督にとって、就任４度目の挑戦で待望の開幕戦初勝利。５日にはスタッフに対する不適切発言などで日本サッカー協会から厳重注意と研修受講を科せられた。会見では反省の意向を示しつつ「きちっとぶれることなくやっていきたい」と今後を見据えた。

◆Ｊ１百年構想リーグ 秋春制へのシーズン移行を控え、６月まで行われる特別大会。東西１０クラブずつによる２回戦総当たりの地域リーグラウンドを実施し、その後に東西の同順位同士がプレーオフラウンドで対戦して最終順位を決める。Ｊ２への降格はない。優勝クラブは２０２６〜２７年のアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）出場権を得る。

地域リーグラウンドでは、前後半の計９０分で決着しない場合にＰＫ戦を行う。９０分での勝利は勝ち点３、ＰＫ勝ちは同２、ＰＫ負けは同１となる。９０分での敗戦は同０。

Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグは計４０チームを４組に分け、７日に始まる。昇降格はない。