「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、京都１（ＰＫ１−４）１神戸」（６日、サンガスタジアム）

「秋春制」へ移行前の半年間を利用して実施する昇降格ルールなしの特別大会「明治安田Ｊ１百年構想リーグ」が開幕。ＭＦ武藤嘉紀（３３）のゴールで先制した神戸は、後半に京都に追い付かれたものの、今大会で導入されたＰＫ戦をＧＫ前川黛也（３１）の好セーブもあり４−１で制した。町田はＦＷエリキ（３１）の大会第１号ゴールなどで快勝。広島も白星発進した。

神戸の守護神・前川が開幕戦の主役に躍り出た。特別大会で導入されたＰＫ戦でスーパーセーブを連発。背後で湧き上がる神戸サポーターに向けて、何度もガッツポーズを繰り出した。

京都の１番手・ＦＷラファエルエリアスが狙った右下隅へのキックに素早く反応し、左手をぐっと伸ばしてセーブ。きっちりコースを読み切った。京都３番手・須貝のゴール左への強烈なキックにも飛びついて再びストップ。「キーパーは止めてなんぼ。止めてヒーローになると、楽しむ気持ちだった。自信になった」と胸を張った。

前半３６分にはＦＷ大迫から縦へのスルーパスを受けたＭＦ武藤が右足を正確に振り抜き、ゴール左隅を射抜く先制弾。ゴールネットが揺れるのを見届けると力強く拳を握り、シャウト。今季チーム初得点を届けた。

昨季の武藤は腰の故障によって思うような活躍ができず。２０２４年ＭＶＰの輝きは鳴りをひそめ、悔しい一年を過ごした。「とにかくまた結果を残して、続けるしかない。昨年はチームのためにほぼ稼働できなかった。本当にフルで稼働しないといけない」と覚悟をにじませていた中、ゴールで魅せた。

ミヒャエル・スキッベ新監督（６０）は新天地での初陣をＰＫで制した。広島時代は３バックだったが、この日は４バックを採用と神戸の色に合わせた采配を見せた。「すごくワクワクするような試合だった。私たちのチームがプレーした内容は非常に満足している」とイレブンをねぎらった。

敵地でつかんだ勝ち点２。波に乗って、結果を積み重ねていく。

◆Ｊ１百年構想リーグ 秋春制へのシーズン移行を控え、６月まで行われる特別大会。東西１０クラブずつによる２回戦総当たりの地域リーグラウンドを実施し、その後に東西の同順位同士がプレーオフラウンドで対戦して最終順位を決める。Ｊ２への降格はない。優勝クラブは２０２６〜２７年のアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ＡＣＬＥ）出場権を得る。

地域リーグラウンドでは、前後半の計９０分で決着しない場合にＰＫ戦を行う。９０分での勝利は勝ち点３、ＰＫ勝ちは同２、ＰＫ負けは同１となる。９０分での敗戦は同０。

Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグは計４０チームを４組に分け、７日に始まる。昇降格はない。