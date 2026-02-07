＜速報＞松山英樹が単独首位に浮上 6連続バーディ奪取「64」
＜WMフェニックス・オープン 2日目◇6日◇TPCスコッツデール スタジアムC（米アリゾナ州）◇7261ヤード・パー71＞米国男子ツアー第2ラウンドが進行している。大会通算2勝の松山英樹が8バーディ・1ボギーの「64」を叩き出し、トータル10アンダー・単独首位に浮上している。
【動画】ギャラリー熱狂！ 松山英樹の6連続バーディ
前半13番でのバーディがビッグスコアののろしだった。そこから18番まで6連続でスコアを伸ばし、リーダーボードを駆け上がる。後半は2バーディ・1ボギーでまとめて、一気に二桁アンダーを記録。コースとの好相性ぶりを見せつけた。U-NEXTのインタビューでは「徐々にいいものが増えて、きょうはスコアを伸ばすことができました。（名物ホールの）16番であの距離（のパット）を沈めたのは初めてだったので、うれしかったですね」とうなずいた。2打差2位にクリストファー・ゴッタラップ（米国）。3打差3位にアクシャイ・バティア（米国）が続いている。久常涼はトータル4アンダー・20位タイ。金谷拓実、平田憲聖はトータル3アンダー・26位タイ。中島啓太はトータル1オーバー・78位タイにつけている。今大会の賞金総額は960万ドル（約15億円）。優勝者には172万8000ドル（約2億7150万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞第2ラウンドのスコア速報
松山英樹の2日目スコア詳細
ファウラーが「ヒデキ、また、やろうな」に込めた想い
松山英樹が結婚発表を伏せていた理由とは？ 素顔を見せない“哲学”
金子駆大が上位 欧州ツアーリーダーボード
【動画】ギャラリー熱狂！ 松山英樹の6連続バーディ
前半13番でのバーディがビッグスコアののろしだった。そこから18番まで6連続でスコアを伸ばし、リーダーボードを駆け上がる。後半は2バーディ・1ボギーでまとめて、一気に二桁アンダーを記録。コースとの好相性ぶりを見せつけた。U-NEXTのインタビューでは「徐々にいいものが増えて、きょうはスコアを伸ばすことができました。（名物ホールの）16番であの距離（のパット）を沈めたのは初めてだったので、うれしかったですね」とうなずいた。2打差2位にクリストファー・ゴッタラップ（米国）。3打差3位にアクシャイ・バティア（米国）が続いている。久常涼はトータル4アンダー・20位タイ。金谷拓実、平田憲聖はトータル3アンダー・26位タイ。中島啓太はトータル1オーバー・78位タイにつけている。今大会の賞金総額は960万ドル（約15億円）。優勝者には172万8000ドル（約2億7150万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞第2ラウンドのスコア速報
松山英樹の2日目スコア詳細
ファウラーが「ヒデキ、また、やろうな」に込めた想い
松山英樹が結婚発表を伏せていた理由とは？ 素顔を見せない“哲学”
金子駆大が上位 欧州ツアーリーダーボード