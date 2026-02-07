昨季11月にレッズに移籍したベン・ロートベット捕手（28）がドジャースに復帰することが6日（日本時間7日）、発表された。

レッズは「捕手ベン・ロートヴェットはドジャースによりウェーバーで獲得された」と発表した。これにより、ドジャースは救援左腕アンソニー・バンダ投手が40人枠から外れたことを伝えた。

ロートベットは昨季7月末のトレードでレイズから加入。右手にファウルチップを受け、IL（負傷者リスト）入りした正捕手・スミスに代わり、9月4日（同5日）にメジャー再昇格。同月16日（同17日）に、2番手捕手のラッシングも右膝負傷でIL入りしたことを受け、スタメンマスクをかぶる機会を増やした。

9月6日（同7日）のオリオールズ戦では山本由伸とコンビを組み、8回2死までノーヒット・ノーランを続けるなど、守備型の捕手として評価を高めた。山本とは3試合、大谷とは2試合でバッテリーを組み、好投を引き出した。ドジャースでは18試合に出場。15試合で先発マスクをかぶり、打撃成績は打率.224、1本塁打、4打点だった。

ポストシーズン（PS）でもレッズとのワイルドカード・シリーズ、フィリーズとの地区シリーズで計4試合に先発出場。7打数3安打1打点と打撃でも貢献し、球団初のワールドシリーズ連覇に貢献した。