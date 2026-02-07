「巨人春季キャンプ」（６日、宮崎）

巨人のリチャード内野手（２６）が６日、阿部監督の緩急に翻弄（ほんろう）されながらも最後は一発で倍返しした。キャンプインから５日目、「スーパーピッチャー」と対戦する機会に恵まれた。ランチ特打で指揮官自らが打撃投手へ。いざ、勝負だ−。

「気持ちよく打たせないように。（球種も）ミックスでお願いしますって言うから」と、阿部監督は緩急を操った本気の投球で応戦。リチャードも「すごいフォークとすごいカーブ。えぐるカミソリシュートと、あとクイックのストレートと普通のストレートと。多彩でした」と翻弄（ほんろう）された４２球だった。

中盤には緩いスローカーブが左臀部（でんぶ）を直撃。ハプニングにも「乱闘に行こうと思ったけど、さすがに監督なのでやめました」とユーモアたっぷりに答え、ラストスイングでは「狙いました」と左中間への一発で対決は終了した。

打撃練習からコンタクト率向上に取り組んでいる今春。阿部監督も「意識が見える」とうなずいた。リチャードは「形がどうであれ、芯で打つ」と言い、課題克服の先に居場所を見つけたい。