「日本ハム春季キャンプ」（６日、名護）

昨季限りで現役を引退した元中日で球団ＯＢの中田翔氏（３６）が６日、古巣のキャンプを５年ぶりに訪問した。練習を温かく見守りながら、清宮幸太郎内野手（２６）ら後輩にエールを送った。

かつての同僚らとの再会を「すごく楽しかったし、うれしかった」と喜んだ中田氏。在籍時から目をかけていた、新選手会長の清宮幸の変化も感じ取った。「すごくしっかりしたし、顔つきも変わっていた。自覚や責任感が芽生えてきているからこそ」とリーダーへの成長を認めた。２０年の自身以来となる球団日本人選手のシーズン３０本塁打超えも「いっぱい打てる選手はいる。もちろん清宮も」と期待した。

３０発の大台には清宮幸も「そこは本当に目標。応えられるように」と意欲十分。「僕もレベチな（＝レベルが違う）シーズンにしたい」と、先輩がよく用いたフレーズで活躍を誓った。

５年ぶりに復帰した西川にも「頑張れよと。輝いている西川遥輝を見たい」と復活を願った中田氏。１０年ぶり優勝を狙うチームに「もうメンバーはそろっていると思う。今年はすごく期待したい」と太鼓判を押した。