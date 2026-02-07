¡ÚÅìµþ¿·Ê¹ÇÕ¡õ¤¤µ¤é¤®¾Þ¡¦G·¡ÛWIN5¤ÇÌó5²¯3900Ëü±ß¤Î¥¥ã¥ê¡¼¥ª¡¼¥Ð¡¼È¯À¸¡ªº£½µ¤âÅìÀ¾¥À¥Ö¥ë½Å¾Þ¤ÇÇÈÍð¤«¡Ä?
Àè½µÅÚÍË¡¢¾®ÁÒ6R ¤ÇJRA»Ë¾åºÇ¹âÇÛÅöŽ¢3Ï¢Ã±5836Ëü7060±ßŽ£¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î¹âÇÛÅö¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍâÆü¡¢2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎWIN5ÂÐ¾Ý¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢7¢ª2¢ª5¢ª16¢ª6ÈÖ¿Íµ¤¤Ç·èÃå¡£ÅªÃæÉ¼¤Ï¤Ê¤¯¡¢5²¯±ßÄ¶¤Î¥¥ã¥ê¡¼¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢º£½µ¤ÎÅìÀ¾¥À¥Ö¥ë½Å¾Þ¤Ï¤É¤ó¤Ê·ëËö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡Ä¡©
¡ÚÅìµþ¿·Ê¹ÇÕ¡¦G·¡Û
¸ÅÇÏ¥Þ¥¤¥é¡¼¤¿¤Á¤¬¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤«¤éÂçÉñÂæ¤Ø¿Ê¤à¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢½Õ¤ÎGµÀïÀþ¤òÀê¤¦½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¡£
»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ø¡¡¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ê¥Ò¥È¡¡²´5
¤Þ¤º¤ÏÏ¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë1Æ¬¡£
µîÇ¯¤Ï²ÏÆâÍÎ±¹¼Ë½êÂ°ÇÏ¤È¤·¤Æ¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÀ©¤·¡¢ÄêÇ¯Ä¾Á°¤Î²ÏÆâÄ´¶µ»Õ¤Ë½Å¾Þ¾¡Íø¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
Å¾±¹¸å¤Ï°ÂÅÄµÇ°¡¦Gµ 9Ãå¡¢ÃæµþµÇ°¡¦G·7Ãå¡¢ÉÙ»ÎS¡¦G¶9Ãå¤È·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢Á°Áö¤Î¥Þ¥¤¥ëCS¡¦Gµ¤Ç¤Ï¡¢15ÈÖ¿Íµ¤¤Ê¤¬¤é2ÃåÇÏ¤È¥Ï¥Êº¹¤Î3Ãå¤È·òÆ®¡£ÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤¿¡£
º£²ó°È¾å¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï3Ç¯ÌÜ¤Î¹â¿ùÍùóÊµ³¼ê¡Ê20¡Ë¡£¾¡¤Æ¤ÐJRA¡¦½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤ë¡£
½Å¾ÞÏ¢¾¡¤Ø¡¡¥Ö¥¨¥Ê¥ª¥ó¥À¡¡²´5
¤½¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ê¥Ò¥È¤ÈÆ±À¤Âå¤Î¥Ö¥¨¥Ê¥ª¥ó¥À¡£
¿·ÇÏÀï¤òÀ©¤·¤¿¸å¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢ºò½©¤Ë¥Þ¥¤¥ëÏ©Àþ¤Ë¤«¤¸¤òÀÚ¤ë¤È¡¢Èë¤á¤Æ¤¤¤¿ºÍÇ½¤¬°ìµ¤¤ËÇúÈ¯¡£
µ×¡¹¤Î½Å¾ÞÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Áö¤ÎµþÅÔ¶âÇÕ¡¦G·¤Ç¤Ï¡¢±Ô¤¤º¹¤·ÀÚ¤ê¾¡¤Á¤ò·è¤á¤¿¡£
½¼¼Â´ü¤ò·Þ¤¨¤¿º£¡¢¤³¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ½Å¾ÞÏ¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¼ÂÀÓNo.1¡¡¥¨¥ë¥È¥ó¥Ð¥í¡¼¥º¡¡²´6
½Å¾Þ2¾¡¡¢Gµ2Ãå¤Î¼ÂÀÓÇÏ¡¢¥¨¥ë¥È¥ó¥Ð¥í¡¼¥º¡£
2023Ç¯¡¢4Ï¢¾¡¤ÇËèÆü²¦´§¡¦G¶¤òÀ©¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¾¡¤ÁÀ±¤«¤é¤Ï±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µîÇ¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ç¤Ï12Ãå¤ÈÂçÇÔ¡£
º£²ó¤ÏÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ëÀïÀþ¤Ë²óµ¢¡£ËèÆü²¦´§¤ÈÆ±¤¸Åìµþ¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢ÎòÀï¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬ºÆ¤Ó½Å¾Þ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¦¡£
¡Ú¤¤µ¤é¤®¾Þ¡¦G·¡Û
¥µ¥È¥Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¡¢¥Ê¥ê¥¿¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Û¡¼¥¹¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿3ºÐÇÏ¤Î¡ÈÅÐÎµÌç¡É¡£
ÎòÂå2°Ì¤Î¹â³ÛÇÏ¡¡¥¨¥à¥º¥Ó¥®¥ó¡¡²´3
ÃíÌÜ¤Ï¡¢¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯»º¶ð¤Î¥¨¥à¥º¥Ó¥®¥ó¡£
2024Ç¯¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë¤ÇÎòÂå2°Ì¤È¤Ê¤ë²Á³Ê¡¢5²¯9000Ëü±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿ÎÉ·ìÇÏ¡£
¿·ÇÏÀï¤Ç¤Ï2Ãå¤ËÇÔ¤ì¤ë¤â¡¢Á°Áö¤Ï2ÇÏ¿Èº¹¤Î²÷¾¡¤Ç½Å¾Þ¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
500kgÄ¶¤È¤¤¤¦µð¶í¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢2ÀïÏ¢Â³¤Ç¾å¤¬¤êºÇÂ®¤Î¥¿¥¤¥à¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÚ¤ìÌ£¤ÏÈ´·²¡£
ÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¡Ê40¡Ë¤È¤Î¿·¥³¥ó¥Ó¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÀïÀþ¤Î¼çÌò¸õÊä¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¤«¡£
À¤Âå¤Î¥È¥Ã¥×¸õÊä¡¡¥¾¥í¥¢¥¹¥È¥í¡¡²´3
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢4Àï¤¹¤Ù¤Æ¤¬3Ãå°ÊÆâ¤È¹¥Áö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¾¥í¥¢¥¹¥È¥í¡£
¤·¤«¤·¡¢Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ2ºÐS¡¦G¶2Ãå¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢RC¡¦G·¤Ç¤Ï3Ãå¤È¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÀËÇÔÂ³¤¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Á¡¢½é¤Î½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Ã»´üÌÈµö¤ÇÍèÆüÃæ¤ÎT.¥Ï¥Þ¡¼¥Ï¥ó¥»¥óµ³¼ê(26)¤¬½éµ³¾è¤È¤Ê¤ëÅÀ¤âÃíÌÜ¤À¡£
´¬¤ÊÖ¤·ÁÀ¤¦ ¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥¬¥ë¥Õ¡¡²´3
¿·ÇÏÀï¤«¤é»¥ËÚ2ºÐS¡¦G·¤òÏ¢¾¡¤·¤¿¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥¬¥ë¥Õ¡£
Ï¢¾¡¸å¤Î¥Û¡¼¥×¥Õ¥ëS¡¦Gµ¤Ç¤Ï¡¢3ÈÖ¿Íµ¤¤Î´üÂÔ¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â14Ãå¤ÈÂçÇÔ¡£
3¥«·î¤Ö¤ê¤Î½ÐÁö¤È¤¤¤¦ÅÀ¤È¡¢ÂÎ½Å¤¬20kgÁý¤¨¤¿ÅÀ¤¬ÇÔ°ø¤È¤µ¤ì¤¿¡£
º£²ó¤ÏÂÎ½Å¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤Î½ÐÁö¤¬Ç»¸ü¡£´¬¤ÊÖ¤·¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢°È¾å¤Î²£»³ÏÂÀ¸µ³¼ê(32)¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È½é¤Î3½µÏ¢Â³½Å¾ÞÀ©ÇÆ¡Ê¥×¥í¥¥ª¥óS¢ªº¬´ßS¢ª¤¤µ¤é¤®¾Þ¡Ë¤¬¤«¤«¤ë¡£
Åìµþ¿·Ê¹ÇÕ¤Ï¸á¸å3»þ45Ê¬¤ËÈ¯Áö¤¹¤ë¡£
¡Ê¤¤µ¤é¤®¾Þ¤Ï¸á¸å3»þ30Ê¬¡Ë¡£