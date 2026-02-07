愛の熱投だ！ 巨人の阿部慎之助監督（４６）が６日、宮崎キャンプで今年初めて打撃投手を務めた。ランチ特打でリチャード内野手（２６）、泉口友汰内野手（２６）を相手に笑顔も見せながら１２分間、計８７球腕を振った。直球と変化球を交ぜてほしいという両者の志願に応え、「気持ちよく打たせないように」と途中で投球フォームを変えたりと実戦的な練習とした。昨季自己最多の１１発とブレイクし、今季さらなる飛躍が期待されるリチャードは「スーパーピッチャーでした」と脱帽した。

我慢を続け、思い切り振り抜いた４２球目。リチャードが捉えたボールは左中間スタンドで弾んだ。「いい形で終わりたいなと思ってたので、少しだけ狙いました」。“愛のフリー打撃”を終えると、納得の表情で振り返った。

ランチ特打中、その時は突然訪れた。急きょ打撃投手が阿部監督に代わった。「マジですか？」。驚く間もなく再開。多彩な変化球で翻弄（ほんろう）され「スーパーピッチャーでした。全く気持ちよく打たせてもらえなかったです」。

まさかの場面もあった。スローカーブがすっぽ抜け、左でん部を直撃。「普通に投げた瞬間向かってきていたので、『あー』って思いながら。避けるタイプじゃないので」と、ひと幕を明かした大砲は「乱闘行こうと思ったんですけど、さすがに監督なのでそれはやめました（笑）」と笑わせた。

計３０スイングでサク越えは最後の１球だけだったが「芯で打つこと」を意識し、中堅から逆方向にライナーを打ち続けた。キャンプ開始から６日が経過し、地元・沖縄への移動まで残り１週間。「あったかさに甘えず、いい準備をしたいと思います」。慢心することなく、成長した姿を見せる。（臼井 恭香）