「素敵最高」「お似合いです」稲本潤一とモデル美人妻の“絵になるツーショット”に反響！ショップでデート＆品定めする様子も紹介
元日本代表の稲本潤一氏が公式インスタグラムを更新。妻でモデルの田中美保さんとのツーショット写真を掲載した。
現在46歳で、川崎フロンターレの育成コーチを務めつつ、同クラブの２代目リレーションズオーガナイザー（FRO）も兼務するイナ様。この日は雑誌「OCEAN」の取材で西武池袋本店を夫婦そろって訪れ、オープンまもないポロ・ラルフローレンのショップを探訪した。そして「久しぶりの夫婦で撮影」と記して、カジュアルなファッションに身を包んだ横並びの一枚を投稿。フォロワーからは「素敵最高です」「美保ちゃん髪切った」「まぢでお似合いです！」「おふたりともかわいい」「大好きなお二人のショット見れて嬉しい」といった反響が寄せられた。
さらに「OCEAN」の公式アカウントはその日の夫婦の様子を動画で紹介。短い時間ながらもナビゲーターとして店内を案内し、ふたりで試着を繰り返したり、隣接するカフェでコーヒーを楽しんだりと、充実のひとときを過ごしたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像＆動画】稲本潤一＆田中美保夫妻の最新ツーショット！ ショップデートする珍しい映像もチェック！
