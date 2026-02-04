「有力な候補」日本代表DFがまさか！超名門を１年で電撃退団→古巣に復帰か！現地メディアが報道「彼らは諦めるつもりはない」
昨夏にボルシアMGからオランダの超名門アヤックスに加入した日本代表DF板倉滉が、１年で古巣に復帰する可能性があるようだ。
オランダメディア『FOOTBALL TRANSFERS』は２月５日、ドイツの大手紙『Bild』の報道を元に、こう報じている。
「板倉滉は昨夏、ボルシアMGを離れ、数百万ポンドの移籍金でアヤックスに移籍した。しかし、このドイツのクラブは現在、この日本人選手の復帰に動いているようだ。29歳のDFは来夏の移籍市場で有力な候補となっている」
同メディアは「ドイツメディアによると、最近の冬の移籍市場では、ボルシアMGが板倉の復帰を検討していたと報じられている。アヤックスがもはやタイトル争いに加わっていない現状が大きな要因となったと報じられている。しかし、最終的に移籍は実現しなかった。ボルシアMGには板倉を復帰させるだけの資金がなかったのだ」と綴り、こう続けている。
「しかし、彼らはそれで諦めるつもりはないようだ。Bild紙によると、ボルシアMGは来夏にも板倉を再び獲得する意向だという。しかし、ボルシアMGがこのDFの移籍にいくら支払う用意があるかは不明だ。また、アヤックスが板倉の移籍に協力するかどうかも不明だ」
「板倉はこの冬、移籍を断固として認められなかった。テレグラフ紙は、ヴォルフスブルクがこの日本人選手の獲得を試みたと報じた。アヤックスは日本人選手の移籍に協力する意思がなかった。そのため、ヴォルフスブルクは断固として退去を命じられ、彼らの要求は却下された」
いずれにしても、今季は残留は決定した。来夏の動きが注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
