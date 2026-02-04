全国高校総体（インターハイ＝全国高体連など主催、読売新聞社共催）の第７５回全国高校スキー大会は６日、長野県でアルペン女子大回転、新潟県でクロスカントリー（距離）男子１０キロフリー、女子５キロフリーが行われた。

栃木県勢は、アルペン女子大回転で足利大付の大貫詩旺選手（３年）が３位、小野里佳恋選手（１年）が１４位、池上琴乃選手（２年）が１６位だった。天候不良のため、２回目の競技は中止となった。

距離女子５キロフリーで宇都宮女子の知花真望選手（１年）が７９位だった。

距離男子１０キロフリーで宇都宮の知花征希選手（１年）が１０５位だった。

■足利大付・大貫 目標届かず悔しさ

女子大回転の足利大付・大貫詩旺選手（３年）は３位に入賞し、目標の優勝にはあと一歩届かなかった。

高校の部活のほか、長野県のスキーチームでも練習し、同学年のトップ級の選手ともしのぎを削る。全国大会で表彰台に上った有力選手だが、全国優勝はまだ未経験だ。今大会に向け、夏は弱点だった持久力を強化。冬はスイスやイタリアに遠征し、滑りを見直してきた。

この日、１回目は好調で１位と僅差の３位だったが、２回目はまさかの中止となり、「１回目から全力で滑ることが大事だと感じた」と悔やんだ。８日の回転にも出場予定で、「同学年の選手には負けたくないし、最後のインターハイで優勝したい」と気持ちを新たにしていた。

▽女子大回転

〈３〉大貫（足利大付）１分３秒７７

（悪天候のため１回目で順位確定）