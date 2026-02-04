モデルの西山茉希（40）が5日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後7・00）に出演。高級ブランド・グッチのダウンジャケットを購入したが着なくなった理由を明かした。

新企画「いらない服ぴったり売ってゴチになります!」が放送された。同企画は「発表される『買い取り設定金額』に近づくように、いらなくなった洋服を査定に出す」というもの。また「設定金額」に最も近かった人物にちょっとしたご褒美があり、最も遠かった人物には買い取り総額を寄付するとルールが説明された。

西山の用意した靴や服が披露されると、矢部浩之が「1番高かったのはどれなん?」と尋ねた。迷いながら「これですかね」と手に取ったのはグッチのダウンジャケット。

「メンズコーナーで見つけたんだけど、ここ（胸元のパッチ）にほれて。レトロ感に」と購入に至った理由を振り返った。だが、いざ購入してみると「やっぱり普段着るとデカすぎる。170センチの身長の私が着ると…」と、その場で着て見せた。

「かわいいやん」「着た方がいい」と絶賛の声があがったが、西山は「何か…バス乗ってても迷惑かなとか、電車とかも隣の人との距離とか…」と周囲に迷惑をかけるのではと心配になるとした。

購入金額について「10万ぐらいした?」と問われると「15万円とか」と明かした。