全国高校総体（インターハイ＝全国高体連など主催、読売新聞社共催）の第７５回全国高校スキー大会は６日、長野県でアルペン女子大回転、新潟県でクロスカントリー（距離）男子１０キロフリー、女子５キロフリーが行われた。

富山県勢は、アルペン女子大回転で砺波工の清利葵乃選手（３年）が優勝を果たした。富山第一の岡田果穏選手（２年）は６位、堺麻里杏選手（３年）は７位で入賞。天候不良のため、２回目の競技は中止となった。

距離女子５キロフリーは、南砺平の三島楓叶選手（１年）が３５位、三宅優衣選手（３年）が３７位、松平朱莉選手（２年）が５１位だった。距離男子１０キロフリーは、南砺平の三島大橙選手（３年）が５６位、青能央宜選手（１年）が６０位、中道陽人選手（３年）が６６位だった。

■砺波工・清利 父の言葉 自信満ちる

女子大回転の砺波工・清利（せいり）葵乃（きの）選手（３年）は「自分の滑りを出せた。優勝が目標だったので、うれしい」と最高の結果を素直に喜んだ。

県内の同学年のライバルらが全国で活躍する中、板が外れて棄権する大会もあるなど、思うような結果が出ない時期が続いた。

そんな時に支えてくれたのは、県内でスキーのコーチを務める父・理久さん。滑走の様子を動画に撮って送ると、「スキー板がずれている」などと的確なアドバイスをくれた。

この日も「調子がいいから自信を持って」と励まされ、「絶対に勝てる」という気持ちになって臨んだ。競技後は「父には『頑張ったよ』と伝えたい」と感謝を込めた。

■富山第一・堺 けがに悔い 雪辱誓う

女子大回転の富山第一・堺麻里杏選手（３年）は、大けがを乗り越えて今大会に臨んだ。結果は７位に終わり、「勝てる実力があったので悔しい」と涙を流した。

中学時代から活躍した実力者だが、高校１年の大会で右膝を負傷し、２年時に再手術をした。「膝を見るたびにけがを後悔した。なかなか前向きになれなかった」といい、リハビリを経て昨年１１月頃に復帰することができた。

練習してブランクを取り戻し、もう一度戦えることを証明しようとした総体の舞台。コースに対応した滑りができず、結果には悔いが残ったが、「８日の回転は絶対に優勝する」と改めて誓った。