全国高校総体（インターハイ＝全国高体連など主催、読売新聞社共催）の第７５回全国高校スキー大会は６日、長野県でアルペン女子大回転、新潟県でクロスカントリー（距離）男子１０キロフリー、女子５キロフリーが行われた。

山形県勢は、距離男子１０キロフリーで新庄北の柿崎仁選手（３年）が優勝を果たした。矢口琥太郎選手（２年）が４位、新庄南金山の金丸拓寛選手（２年）は１０位でそれぞれ入賞した。

アルペン女子大回転は日大山形のクーンバー・エリー選手（３年）が１８位、遠藤妃莉選手（１年）が２７位、難波優花選手（３年）が３０位だった。天候不良のため、２回目の競技は中止となった。

距離女子５キロフリーは新庄南金山の高橋灯里選手（２年）が２３位、新庄北の近岡心結選手（２年）が２４位、新庄南金山の松田結衣選手（３年）が３６位だった。

■距離男子優勝の柿崎 筋持久力鍛え「一番粘れた」

距離男子１０キロフリーで優勝した新庄北の柿崎仁選手（３年）は「中盤から終盤にかけて、間違いなく人生で一番粘れたレース。練習の成果が出た」と顔をほころばせた。

昨年の高校総体で課題に感じた筋持久力を鍛えるため、大会後すぐに腕立て伏せや腹筋などを自主練に取り入れた。普段の練習と並行しての自主練はきつかったが、今冬から効果を感じるようになった。「後半のきつい時間にもピッチを速めることができるようになった」

この日のレースを「板の滑りが最高で、行ける気持ちも強かった」と振り返る。統合のため３月に閉校する新庄北の校名で出場する最後の世代でもあり、「校名を記録に残せて良かった」と喜んだ。

■距離男子４位の矢口 「悔しい。クラシカルは勝負所で攻める」

距離男子１０キロフリーで４位に入った新庄北・矢口琥太郎選手（２年）「優勝を狙っていたから悔しい。クラシカルは勝負所で攻めて優勝したい」

▽男子１０キロフリー

〈１〉柿崎仁（新庄北）２５分５５秒７〈４〉矢口（新庄北）２６分１０秒２〈１０〉金丸（新庄南金山）２６分３４秒８