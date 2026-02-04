戦火がやまず、世界秩序が揺らぐ中で、ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕する。

各国の選手たちが真剣に競い合う姿から「平和の祭典」の意義を改めて考えたい。

今回の五輪は、２２日の閉幕までの１７日間に、８競技１１６種目が予定されている。３月６日にはパラリンピックも始まる。

大会の大きな特徴は、各競技の会場がイタリア北部のミラノとコルティナダンペッツォの２都市を含む約２万２０００平方キロ・メートルの範囲に分散することだ。開催地の負担を軽くする狙いで、多くは既存の施設を活用する。

ただ、山岳地帯にあって交通の便が悪い会場も多い。関係者や観客がスムーズに移動できるか、大会を一体的に盛り上げられるか、などの懸念がある。課題を克服して、今後の五輪のモデルケースとなるかどうかが注目される。

日本からは約１２０人の選手が参加する。スピードスケートやスキージャンプ、スノーボードなど、多くの種目でメダル獲得が期待されている。冬季五輪で最多だった２０２２年北京五輪の１８個を上回るメダルを期待したい。

日本選手団は６か所の選手村に分かれて滞在する。日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）や競技団体は、選手団が団結して力を発揮できるよう支えてほしい。

ＳＮＳ上では、スポーツ選手への誹謗（ひぼう）中傷が絶えない。ＪＯＣは今回、ＡＩ（人工知能）を使ってＳＮＳなどへの投稿を２４時間監視し、必要に応じて削除要請を行うという。選手が競技に集中できる環境を守らねばならない。

主義主張の違いや貧富の差などによる分断が世界を覆っている。国家間の対立も絶えない。

国連は昨年１１月、五輪・パラリンピック期間と、その前後の休戦を求める決議を採択した。

ウクライナを侵略するロシアや、パレスチナ自治区ガザで攻撃を続けていたイスラエルも決議を支持した。その「約束」を破るようなことがあってはならない。

ロシアとその同盟国ベラルーシの選手は、一昨年のパリ夏季大会と同様に国を代表せず、「中立」の個人の立場で参加する。

五輪は歴史的に、戦争による中止や政治対立からのボイコットなど国際情勢に翻弄（ほんろう）されてきた。

そうだとしても、決して無力ではあるまい。世界中から集まったアスリートたちが同じルールにのっとり、真剣に競技に打ち込む姿は、見る者に「平和の尊さ」を考えさせるに違いない。