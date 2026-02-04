【ミラノ＝船越翔】ミラノ・コルティナ五輪が６日夜（日本時間７日未明）に開幕するのを前に、イタリア当局が広域警備体制のてこ入れを図っている。

異例となる競技会場の分散によってテロの標的が増えるとの懸念もあり、当局は警察官の大量投入やサイバー攻撃対策の強化で封じ込める構えだ。

高感度センサー

開幕が迫った５日午後、聖火リレーの到着地点となるミラノの観光名所「ドゥオーモ（大聖堂）」周辺では、警察官が目を光らせていた。通行規制も始まり、ミラノ中心部の飲食店員ルイーザ・メディチさん（３２）は「街中に緊張感も出てきた。世界中から訪れる多くの人たちが祭典を楽しめるように、何事もなく進んでほしい」と語った。

今回の五輪では、東京都の面積の約１０倍となる２万２０００平方キロ・メートル内に四つの会場群が分散する。期間中は２００万人以上が来場すると見込まれ、ロイター通信は「イタリアにとって、これまでで最も複雑な警備活動となる」と指摘する。

２０２４年のパリ五輪では開会直前に高速鉄道への破壊行為があり、混乱が広がった。イタリア当局は警察官や軍関係者ら約６０００人を動員し、警備の手薄な「穴」をふさぐ考えだ。地元メディアによると、テロ対応の拡充に向けて、爆発物処理の専門家や昨年４月のローマ教皇フランシスコの葬儀で警備対応にあたった警察の狙撃手らも投入されている。

ドローンを使った爆発物の投下なども想定している。高感度の検知センサーを導入し、会場周辺での不正な飛行の取り締まりを図るという。

都市部のミラノと山間部のコルティナダンペッツォなど地域に応じた警備対応も求められる。当局は山間部にはスキー訓練を受けた特別部隊を派遣するなどし、雪上での監視活動にも力を入れる方針だ。

サイバー２４時間監視

ロイター通信によると、オンラインなどでの視聴者数は約３０億人、チケット購入者は約１５０万人に上る。当局は動画配信の遮断やスマートフォンからのチケット購入の妨害などを狙ったサイバー攻撃を警戒している。

既に攻撃は始まっているとみられる。イタリアのアントニオ・タヤーニ副首相は４日、「五輪関連のホームページを標的としたロシア由来のサイバー攻撃があり、阻止した」と明らかにした。

パリ五輪では１４０件超のサイバー攻撃が確認された。当局はローマの危機管理対応拠点から、２４時間体制で攻撃の有無をチェックするほか、専門の上級職員をミラノに派遣し、技術システムの総点検も進めている。