ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート団体第１日が６日に行われ、日本は順位点２３点で米国に２点差の２位につけた。

ペアと女子のショートプログラム（ＳＰ）では、三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）が８２・８４点、坂本花織（シスメックス）が７８・８８点といずれも今季世界最高得点で１位となり、ともに順位点１０点を獲得。アイスダンス・リズムダンス（ＲＤ）の吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）は６８・６４点で８位とし、順位点は３点だった。７日には男子ＳＰが行われ、合計の順位点で１０チームのうち上位５チームがフリーに進む。日本は鍵山優真（オリエンタルバイオ）が出場する。

世界選手権３度優勝の坂本が貫禄を見せつけた。先に行われたアイスダンスで全力を尽くした吉田、森田組、自己ベストの好演で日本を勢いづけたペアの三浦、木原組に触発され、「どんどん気持ちが高ぶって、いい緊張感、いい集中力で（演技が）できた」。女子ＳＰの今季世界最高得点でトップとなり、チームのムードを最高潮に引き上げた。

自身の直前に世界女王アリサ・リュウ（米）が見せた演技も発奮材料になっただろう。個人戦でもメダルを争うライバルが７４・９０点の高得点。負けじと跳び幅のあるダブルアクセル（２回転半ジャンプ）、後半の３回転の連続ジャンプなどを決め、フィニッシュ後は日本の応援席に向かってガッツポーズを作った。

２０２２年北京五輪は団体で銀、個人で銅メダルを獲得。満足感もあった中、現役続行を決めた理由の一つが「もう一度、あの団体の雰囲気を味わいたい」という思い。順位点で首位・米国に２点差の２位で初日を終え、「すごくいいスタートダッシュが切れた」と坂本。悲願の頂点へ、手応えは大きい。（岡田浩幸）