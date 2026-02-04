韓国の男性１３人組グループ・ＳＥＶＥＮＴＥＥＮのＳ．ＣＯＵＰＳ（３０）とＭＩＮＧＹＵ（２８）によるスペシャルユニット・ＣｘＭ（エスクプス ミンギュ）が６日、千葉・幕張メッセ国際展示場で、初のライブツアー「ＤＯＵＢＬＥ ＵＰ」の日本公演を完走した。名古屋と幕張の２カ所で計４公演を行い、７万４０００人のＣＡＲＡＴ（ファンの呼称）を動員した。

こだわりのステージで熱狂を倍増させた。隣り合わせの複数のホールをぶち抜きで使用し、その間にステージセットが組み立てられた。ステージの両サイドに客席が設けられ、アーティストの後頭部を拝むこともできる３６０度体験型の物珍しいステージが誕生。１曲目「Ｆｉｅｓｔａ」は１番は表側、２番からは裏側を向いて歌唱。衝撃の構成で世界観に没入させた。

ＭＩＮＧＹＵが「僕たちが準備したステージ、変わっているでしょう？同じ構造が反対側にあります。お互いが良いエネルギーで負けないようにしないとです」と呼びかけ、各サイドの愛称を決めることに。Ｓ．ＣＯＵＰＳが表側を「チャギヤ？（韓国語で恋人を呼ぶ表現）ハニー？」、ＭＩＮＧＹＵが裏側を「ベイビー」と呼び、ＣＡＲＡＴをイチコロにした。

ＳＥＶＥＮＴＥＥＮのヒップホップチームの人気曲「Ｂａｃｋ ｉｔ ｕｐ」で信頼を示すかのように互いに背中を預けて両サイドへ歌を届け、ユニット曲「Ｆｏｒ ｙｏｕ」で顔を近づけて熱唱。重厚なビートの中に骨太なラップを光らせ、最終日に一番の熱気を生み出した。Ｓ．ＣＯＵＰＳは「大好き！」と愛を叫び、ＭＩＮＧＹＵは「本当に感動します！」と感激の様子だった。