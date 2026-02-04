異例の広域開催、22日まで熱戦

ミラノ・コルティナ五輪の開会式が6日（日本時間7日）、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）を中心に行われた。史上初となる複数都市の名を冠した夢舞台。22日までの熱戦で、日本は史上最多18個のメダルを獲得した2022年北京五輪を超える成績を目指す。

NHK中継では、開会式に出席したイタリアのセルジョ・マッタレッラ大統領とともに、国際オリンピック委員会（IOC）のカースティ・コベントリー会長が紹介された。

IOC初の女性会長は、トーマス・バッハ氏の後任。バッハ前会長は2021年東京五輪開会式で、13分にも及ぶスピーチを行い、話題となっていた。マライア・キャリーも熱唱したミラノの開会式。コベントリー会長にも注目が集まった。

Xには「バッハが女性のシュッとした会長に交代してる！」「バッハさんのロングスピーチはもう聞けないのか」「IOCっていつのまにバッハ校長じゃなくなったの」「そっか、もうバッハじゃないんだ」「バッハ…どこ…？」「バッハさんじゃないの？」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）