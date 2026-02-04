阪神・藤川球児監督（４５）が６日、ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝の英才教育プランを明かした。キャンプ地の沖縄からサンテレビの「熱血！ タイガース党」に生出演し、右足肉離れのリハビリを続ける黄金ルーキーについて言及。「２月いっぱいはペースを落とさせます」と慎重な姿勢を示しつつ、「途中で（宜野座組に）合流させて連係プレーなどを座学として学んでもらう」と口にした。

この日、和田ヘッドコーチとチーフトレーナーを平田２軍監督が指揮する具志川に派遣。１月の新人合同自主トレ中に負傷した立石の現状把握を図った。そして、「回復自体は追いついていない」と、２月中は無理をさせない方針を確認した。一方で、即戦力で期待していることには変わりない。それだけにスムーズに１軍に加われるように、近日中にも自身が率いる宜野座組でサインプレーなどを先に学ばせる考えだ。

番組内では故障以前に描いていた起用法についても発言。正三塁手の佐藤がＷＢＣ戦士としてチームを離れている状況を念頭に置き、「（立石は）サードからオープン戦に出て、慣れているポジションで打席をならして、汎用性のある左翼と考えていた」と説明した。その計画は練り直しとなったが、焦りは禁物。「今だから学べる時間に。連係は早めに」。できることから準備を進め、金の卵を孵化（ふか）させる。（小松 真也）

〇…藤川監督は７日に宜野座で実施するシート打撃に、ドラフト５位・能登（オイシックス）を登板させる予定だ。新人右腕は具志川キャンプで調整を続けるが、２日には指揮官自ら現地に足を運んで状態を確認していた。野手では木浪、豊田、島田を具志川から呼んで、現状把握などを行う。