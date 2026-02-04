西武・中村剛也内野手（４２）が６日、球団野手では２番目の年長での開幕スタメンに意欲を見せた。

静寂に包まれた室内練習場に、打球音だけが響いていた。午前１１時前。ウォーミングアップとキャッチボール終えた中村剛が、１人で室内練習場に姿を現した。ボールをセットして、マシン打撃を開始。「今日は結構暖かい。風もないし」と１０分ほどすると上着を脱ぎ、半袖になってまた再開。時折後ろにあるモニターで「全体的なバランス」を確認しながら、約４０分にわたってバットを振り続けた。

プロ２５年目を迎えるベテランは、今春は２軍の高知・春野キャンプスタート。昨季は不振や若手の台頭もあり、出場試合数は２０１３年以来１２年ぶりに５０試合を下回る４４試合にとどまった。それだけに１軍戦出場、そして開幕戦出場への意欲は強い。３月２７日の開幕時は、４２歳７か月。もしも先発出場すれば、球団野手では野村克也（４３歳９か月）に次ぐ年長２位の記録だ。「みんながそれを見越してやるわけで。試合に出ないとどうしようもない部分もある。そこを目指してやるのが選手」。温暖な高知で、静かな闘志を胸に準備を進めている。（大中 彩未）