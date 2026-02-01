TBS NEWS DIG Powered by JNN

¡Ú¶¥µ»ÆüÄø¡¦ÆüËÜÂåÉ½°ìÍ÷¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤¬³«Ëë¡¡À»²Ð¤Ï»Ë¾å½é¤Î2ÅÔ»ÔÆ±»þÅÀ²Ð¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ï¶â¥á¥À¥ë3¸Ä

¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™¤Î³«²ñ¼°¤¬¥ß¥é¥Î¤Î¥µ¥ó¥·¡¼¥í¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢4²ñ¾ì¡Ê¥ß¥é¥Î¡¢¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡¢¥Ð¥ë¥Æ¥ê¥Ê¡¢¥Ð¥ë¥Ç¥£¥Õ¥£¥¨¥á¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£

¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¥»¥ê¥¨A¤ÎAC¥ß¥é¥ó¤È¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥ß¥é¥Î¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¡¢¼ýÍÆ¿Í¿ô7Ëü5000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢³«²ñ¼°¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£

¼°Åµ¤Î½øÈ×¡¢¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤ÎÀ¤³¦Åª²Î¼ê¡¢¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥­¥ã¥ê¡¼¤¬Çò¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç´¿À¼¡£Æ©¤­ÄÌ¤Ã¤¿²ÎÀ¼¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹ñÌ±ÅªÌ¾¶Ê¡ÖNel blu dipinto di blu¡ÊÀÄ¤¯ÅÉ¤é¤ì¤¿ÀÄ¤ÎÃæ¤Ç¡Ë¡×¤ò¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç²Î¾§¡£¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖNothing Is Impossible¡×¤Î2¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

³«²ñ¼°¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¶Á¤­¹ç¤¤¡É¡£¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¶Á¤­ÅÏ¤Ã¤¿²ÎÀ¼¤È´¿À¼¤¬¶Á¤­¹ç¤¤¡¢Èþ¤·¤¤¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£

¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¸ÞÎØ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï²ÆÅßÄÌ¤·¤Æº£²ó¤Ç4²óÌÜ¡£¥ß¥é¥Î¤È¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¤òÃæ¿´¤Ë¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¡¢¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¤Ê¤É¤Ç8¶¥µ»116¼ïÌÜ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
 