お笑いコンビ「NON STYLE」井上裕介（45）が5日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後7・00）に出演。実は代役出演だったことを明かした。

新企画「いらない服ぴったり売ってゴチになります!」が放送された。同企画は「発表される『買い取り設定金額』に近づくように、いらなくなった洋服を査定に出す」というもの。また「設定金額」に最も近かった人物にちょっとしたご褒美があり、最も遠かった人物には買い取り総額を寄付するとルールが説明された。

井上が最初に査定することになると、岡村隆史が「台本にお前、名前書いてたか?」と確認した。これに井上は「やめろよ!言うの。そういうこと。代役で来てんねん!」と台本に名前がなかった理由を明かした。

矢部浩之から「誰の?」と聞かれると「パンサー尾形や!」と、お笑いトリオ「パンサー」の尾形貴弘が体調不良で欠席だと伝えられた。尾形の代役に「えら後輩の代役やで!」と不満を漏らしつつ、急きょの出演により「朝の8時や!準備したん」と大急ぎで売る服を見繕ったことを伝えた。