「日本代表が大きな試練に直面」日本サッカー界にもたらされた“悲報”に韓国メディアも騒然「W杯出場の可能性が薄れつつある」
マジョルカの日本代表FW浅野拓磨が、２月２日のセビージャ戦でハムストリングを負傷した。地元メディア『Ultima Hora』は、３〜４週間の離脱と伝えている。
現在は森保ジャパンでの序列が下がっているなか、逆転での北中米ワールドカップのメンバー入りに目指していただけに、本人にとっても痛恨だろう。
この悲報に、韓国のメディアもざわついている。サッカー専門誌『FourFourTwo』の韓国版は、「日本代表が大きな試練に直面。また同じ怪我が再発。ワールドカップ出場の見通しは暗い」と見出しを打ち、「浅野はW杯出場の可能性が徐々に薄れつつある」と報じた。
同メディアは「浅野は2024年にフリーでマジョルカに加入したが、怪我の影響で成長が見られない。昨シーズンも９月から10月にかけてハムストリングの負傷に苦しみ、23試合で２ゴール・１アシストと振るわなかった」と続けた。
「浅野は今シーズン、先発を逃し、主に交代出場に留まっていた。セビージャ戦でようやく４試合ぶりのスタメン出場を果たしたが、55分で交代するなど、再びおとなしかった」
これまでも困難を克服してきた不屈の男は、この怪我を乗り越え、復活を果たせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
