第２５回冬季五輪のミラノ・コルティナ大会は６日（日本時間７日午前４時）にミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）を中心に開会式が行われ、１７日間の大会が開幕した。

開会式に先立って日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は日本選手団はコメントを発表。アイスホッケー代表のコメントは次の通り。

◆ハロラン麗

「オリンピックに出場できることを、心から感謝するとともにとてもワクワクしています。今大会が私にとって初めてのオリンピックとなりますので、全力を尽くしてどんな形でもチームを支え、メダル獲得という目標に貢献したいです。応援よろしくお願いします」

◆増原海夕

「オリンピックという特別な舞台で、日本代表として戦えることを大変嬉しく思います。 これまで本当に多くの方々に、さまざまな形でご支援・ご声援をいただき、心より感謝しています。 自信を持ってプレーし、チームに貢献できるよう全力で戦います。チームメイト、スタッフとともに一丸となって戦い抜きますので、スマイルジャパンの応援よろしくお願いします。」

◆川口莉子

「オリンピック開幕を目前に控え、ワクワクした気持ちでいっぱいです。ここまで支えてくれた多くの方々への感謝を忘れず、思いきり楽しみたいと思っています。 メダル獲得のため、自分に与えられた役割を全うし、チームに貢献したいと思います。 いつも支えてくれる地元の皆様や応援してくださるファン、そして夢を追いかける子どもたちに、挑戦する姿と感動を届けられるよう全力で戦います。 応援よろしくお願いいたします」

◆細山田茜

「改めて日本代表として、またオリンピックの舞台で戦えることを心から誇りに思います。北京 2022 冬季オリンピックからの 4 年間は、アイスホッケーと真剣に向き合った大切な時間でした。支えてくださった方々への感謝を胸に、一戦一戦楽しみながらベストパフォーマンスで全力を尽くします。チーム全員でメダルを目指し、スマイルジャパンの熱い戦いで感動と勇気を届けます。ぜひ応援よろしくお願いいたします！」

◆小池詩織

「私は今回で 4 回目のオリンピック出場となります。ここまでの道のりの中で、本当に多くの方々に支えられてきました。改めて、こうして夢の舞台に立てることに深く感謝申し上げます。オリンピックでは、北京 2022冬季オリンピックからの 4 年間で培ってきたものを、チームとして、そして個人としても楽しみながら、すべて出し切ります。熱い、熱い、熱い応援よろしくお願いします！！」

◆人里亜矢可

「北京 2022 冬季オリンピックからの 4 年間は、スウェーデンリーグのチームに所属し、各国の代表選手と試合をする機会を増やして挑戦を続けてきました。ミラノ・コルティナオリンピックでは、その成果を存分に発揮し、チームの目標達成に貢献したいです。私のことを信じて送り出してくれた家族、会社の方々、いつも応援し支えてくれる皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。よい結果を届けられるように精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。」

◆志賀葵

「日本代表の一員としてオリンピックの舞台に立てることを非常に嬉しく思います。4 年間ともに頑張ってきたチームメイトとメダルを目指し、最後の一瞬まで全力で戦います。今回のオリンピックを通じてアイスホッケーの魅力を沢山の方に知っていただき『アイスホッケーを始めたい』『応援したい』と思ってもらえるようなパフォーマンスをお見せできるよう、精一杯頑張ります」

◆関夏菜美

「この 4 年間、多くの方々に支えていただきながら、一年一年を大切に積み重ねてきました。 支えてくださった皆さまへの感謝の気持ちを胸に、すべての力をオリンピックという夢の舞台で出し切り、4 年間の想いをぶつけます。 試合を通して、応援してくださる方々の心に何かを届けられるよう、最後まで熱いプレーをお見せしたいと思います！」

◆山下栞

「再びオリンピックの舞台に立てることを大変嬉しく思います。ここまで支えてくださった家族や仲間、関係者の皆さまへの感謝の気持ちを胸に、今大会に向けて準備を重ねてきました。これまで積み上げてきたものを自信に変え、スマイルジャパンの一員として一つ一つのプレーを大切に、チームの勝利に貢献できるよう自分らしく戦いたいと思います。また、応援してくださる皆さまに勇気や感動を届けられるよう頑張ります。応援よろしくお願いします」

◆佐藤虹羽

「大会が始まるというワクワクな気持ちでいっぱいです！コンディションをさらに高め、もっと大会までに上げていきたいです。オリンピックでは、自分のプレーをすべて出し切れるよう、悔いの残らない試合にしたいです。そして目標であるメダル獲得を目指してチームに貢献したいです。アイスホッケー女子スマイルジャパンの応援をよろしくお願いします！」

◆秋本なな

「ずっと憧れていたオリンピックという舞台に立てることを、とても嬉しく思っています。今まで支えてくれた方々への感謝の気持ちを忘れず、最年少らしくがむしゃらにプレーして、チームの勝利に貢献できるよう頑張ります。応援よろしくお願いします」

◆浮田留衣

「今回、4 度目のオリンピックに挑戦できることを大変嬉しく思います。 前回のオリンピックから環境が変わりましたが、多くの方々のサポートのおかげでここまで来ることができました。 私に関わってくださった皆さまにプレーで恩返しができるよう、自分の持っている力をすべて出し切り、悔いのないよう挑みたいです。応援よろしくお願いいたします」

◆前田涼風

「オリンピック開幕が近づき、ワクワクした気持ちでいっぱいです！ここまで支えてくださったスタッフの皆さま、家族、チームメイト、そして応援してくださる全ての方々のおかげで、この大舞台に立てることに心から感謝しています。私たちのプレーを通して、一人でも多くの方に勇気や感動を届けられるよう、一プレー一プレー全力で戦い、最後まで全てを出し切ります。 応援よろしくお願いします」

◆床秦留可

「3 度目のオリンピックに出場できることを大変嬉しく思います。 北京オリンピックからの 4 年間、スウェーデンリーグでプレーしてきました。その中で、怪我によりプレーできない期間も長くありましたが、多くの方々の支えにより競技に復帰することができました。 支えてくださった皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、全力で戦います。応援よろしくお願いいたします」

◆三浦芽依

「このチームのみんなとオリンピックで戦えることをとても嬉しく思います。家族や、いつも支えて応援してくださる方々、これまで一緒に戦ってきたメンバーなど、多くの方々の思いを胸に全力で戦います。後悔のないようすべてを出し切り、自信を持って自分らしくプレーし、チームの勝利に貢献できるよう頑張ります。応援よろしくお願いいたします」

◆小山玲弥

「日頃から多くのご支援、ご声援をいただきありがとうございます。皆さまの期待に応えられるよう、今持てる力を精一杯発揮し、チームの目標であるメダル獲得に貢献できるよう全力で臨みます。また、オリンピックという舞台を通して、一人でも多くの方々にアイスホッケーを知っていただければ嬉しいです」

◆志賀 紅音

「オリンピックという大舞台に再び立てることを大変嬉しく思うとともに、これまで支えてくださった全ての方々に心から感謝しています。メダル獲得に向け、自分の強みを最大限に発揮しチームに貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします！」

◆輪島 夢叶

「幼い頃からの夢だったオリンピックという舞台に立てることを、本当に嬉しく思います。ここまで積み重ねてきたことを信じて、自分らしく、どんな時も笑顔を忘れずに、最後までチームの為に全力で戦い抜きます。沢山の応援よろしくお願いします」

◆伊藤 麻琴

「幼い頃から憧れてきたオリンピックという夢の舞台に立てることを、心から誇りに思います。大舞台を前に緊張や不安もありますが、開幕に向けて最大限の準備を重ね、この舞台を楽しめるよう臨みたいと思います。これまで支えてくださった全ての方々への感謝を胸に、一戦一戦全力で戦います。 応援よろしくお願いします」

◆野呂里桜

「オリンピックという舞台に立てることを大変嬉しく思います。多くの方々に支えられてここまで来ることができ、感謝の気持ちでいっぱいです。生まれ育った釧路の皆さまに良い報告が出来るように、これまで積み重ねてきたこと、仲間、そして自分を信じて全力で戦ってきます。応援よろしくお願いします」

◆野呂莉里

「オリンピック開幕が近づき、緊張とともにワクワクした気持ちが高まっています。今はコンディションをさらに引き上げられるように、一つ一つの練習を大事にプレーしています。悔いのないオリンピックとなるように、全力で思いっきり楽しんでプレーしたいです！応援してくださる方々に恩返しできるよう頑張りますので、応援よろしくお願いします！」

◆多田藍

「目標としていたオリンピックという舞台に立てることに、今は楽しみな気持ちが大きいです。初めてのオリンピックなので、上手く行かないことも多いと思いますが、今まで支えてくれた方々のことを忘れず、自分にできることを最後まで出し切り、チームの勝利に貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします」

◆小平梅花

「目標としていたオリンピックという舞台に出場できることに、とてもワクワクしています。これまで支えてくださった方々への感謝の気持ちを忘れず、自信を持ってプレーし、チームの勝利に貢献できるよう全力で頑張ります。 応援よろしくお願いします」