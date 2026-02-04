NY株式6日（NY時間14:13）（日本時間04:13）
ダウ平均　　　49973.03（+1064.31　+2.18%）
ナスダック　　　22955.07（+414.48　+1.84%）
CME日経平均先物　56365（大証終比：+1955　+3.47%）

欧州株式6日終値
英FT100　 10369.75（+60.53　+0.59%）
独DAX　 24721.46（+230.40　+0.94%）
仏CAC40　 8273.84（+35.67　+0.43%）

米国債利回り
2年債　 　3.493（+0.043）
10年債　 　4.208（+0.028）
30年債　 　4.859（+0.019）
期待インフレ率　 　2.328（+0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.842（-0.001）
英　国　　4.514（-0.045）
カナダ　　3.409（+0.015）
豪　州　　4.826（-0.031）
日　本　　2.221（-0.009）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.70（+0.41　+0.65%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4985.80（+96.30　+1.97%）

ビットコイン（ドル）
69739.13（+6656.12　+10.55%）
（円建・参考値）
1095万4623円（+1045543　+10.55%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ