ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は１０６４ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式6日（NY時間14:13）（日本時間04:13）
ダウ平均 49973.03（+1064.31 +2.18%）
ナスダック 22955.07（+414.48 +1.84%）
CME日経平均先物 56365（大証終比：+1955 +3.47%）
欧州株式6日終値
英FT100 10369.75（+60.53 +0.59%）
独DAX 24721.46（+230.40 +0.94%）
仏CAC40 8273.84（+35.67 +0.43%）
米国債利回り
2年債 3.493（+0.043）
10年債 4.208（+0.028）
30年債 4.859（+0.019）
期待インフレ率 2.328（+0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.842（-0.001）
英 国 4.514（-0.045）
カナダ 3.409（+0.015）
豪 州 4.826（-0.031）
日 本 2.221（-0.009）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.70（+0.41 +0.65%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4985.80（+96.30 +1.97%）
ビットコイン（ドル）
69739.13（+6656.12 +10.55%）
（円建・参考値）
1095万4623円（+1045543 +10.55%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49973.03（+1064.31 +2.18%）
ナスダック 22955.07（+414.48 +1.84%）
CME日経平均先物 56365（大証終比：+1955 +3.47%）
欧州株式6日終値
英FT100 10369.75（+60.53 +0.59%）
独DAX 24721.46（+230.40 +0.94%）
仏CAC40 8273.84（+35.67 +0.43%）
米国債利回り
2年債 3.493（+0.043）
10年債 4.208（+0.028）
30年債 4.859（+0.019）
期待インフレ率 2.328（+0.024）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.842（-0.001）
英 国 4.514（-0.045）
カナダ 3.409（+0.015）
豪 州 4.826（-0.031）
日 本 2.221（-0.009）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝63.70（+0.41 +0.65%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4985.80（+96.30 +1.97%）
ビットコイン（ドル）
69739.13（+6656.12 +10.55%）
（円建・参考値）
1095万4623円（+1045543 +10.55%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ