ボートレース住之江のG1「第69回近畿地区選手権競走」は4日目を迎える。注目は11Rだ。

評判の14号機を相棒に持ちながら、まだ勝ち星がない吉川元。とはいえ、調整さえ合えば機力は問題ない。ここは待望の絶好枠、全速逃げで突き放す。仕掛け決まっている湯川のカド強攻は要注意。そしてそれをマークしている馬場の猛烈捲り差しはもっと警戒が必要。吉川喜は湯川を止めて先攻め狙い。

＜1＞吉川元浩 エンジンはすごくいい。ペラを叩いてからは乗り心地も良くなっている。

＜2＞古結宏 ちょっと合ってなくて出足が悪かった。直線はそれなりでしたけどね。この状態をベースに。

＜3＞吉川喜継 ようやく乗り心地が良くなった。足も下がることはないし、バランスが取れて中堅上位。

＜4＞湯川浩司 回転不足で良くないところが出てしまった。伸びは若干来たけど回り足が合ってなかった。

＜5＞馬場貴也 エンジンの点検をしていったけど、悪くはなっていない。足はバランス型です。

＜6＞権藤俊光 ゾーンに入ると乗りにくくないし、押し感もあった。一番いいのは行き足と押しの部分。