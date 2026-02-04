ここまでJFL、J3、J2とステップアップしてきたDF加藤徹也（29）の目標は、明確だ。「今は海外に行く選手が多いけれど、僕にとってはJ1でやることが夢」。そのために新潟を選んだ左サイドバックは定位置の確保へ、がむしゃらにアピールする。

当時JFLの奈良に志願して練習参加し、練習試合でハットトリックを決めてオファーを勝ち取った。ただ「1年目はきつかった」。アマチュア契約で午前は練習、午後は工場で午後7時までアルバイト。選手寮もなく、平日に公式戦があれば収入は減り、少ない時の月収は約12万円だった。「当時付き合っていた今の奥さんに時々、ご飯で助けてもらっていた」と感謝の思いを込めて振り返る。

奈良で5年目の22年にプロ契約を勝ち取り、同時にJ3昇格を果たした。24年にも移籍した今治でJ2に昇格。うれしさ、達成感は言葉にできないほどで「だからサッカーはやめられない」と笑う。

堅実な守備、ポジショニングにこだわらない攻撃参加が売りで、昨季に初めて経験したJ2も「やれるというのは実感できた」と手応えは十分。「言い方は悪いけど、（相手を）削ってでもポジションを取りにいかないと（新潟に）来た意味がない」。強い気持ちで新天地でも存在を輝かせ、のし上がる。（西巻 賢介）

◇加藤 徹也（かとう・てつや）1996年（平8）3月13日生まれ、福島県出身の29歳。聖和学園高―びわこ成蹊スポーツ大―奈良―今治。左サイドバックのほかにセンターバックもできる。昨季は32試合出場。背番号は3。1メートル81、75キロ。利き足は左。