小倉競輪の「第25回スーパーナイター濱田賞×スピチャン・スカパー杯」がS級上位クラスを迎え、熱戦の火ぶたを切る。注目は12R特選だ。

東勢は吉田有―武藤―和田。地元コンビは北津留―園田。石塚輪には東口がマークする。大宮G3、別府F1で連続Vと波に乗る北津留。別線勢の動きを見極めて、勝負どころでスパート。園田との＜2＞＝＜5＞を推すが、吉田有ペースになると武藤だ。＜2＞＝＜1＞と東勢の台頭で＜1＞＝＜4＞、＜1＞＜7＞。石塚輪も軽視禁物。高配当なら追う東口だろう。

＜1＞武藤龍生 大宮G3の落車で右腰を打撲。練習はできたけど調子は走ってみてから。吉田君へ。

＜2＞北津留翼 別府優勝は梶原海斗君のおかげ。体調、脚ともに変わらず。園田さんの前で自力。

＜3＞東口善朋 いまひとつかみ合ってない気もする。石塚に頑張ってもらう。

＜4＞吉田有希 今年から練習量を増やして上向いている。もちろん自力勝負。

＜5＞園田匠 脚は変わらない。（北津留）翼についていくことに集中する。

＜6＞石塚輪太郎 特選に乗れて良かった。今回は新車。練習の感じは良かった。東口さんの前で自力。

＜7＞和田圭 大宮G3で落車したけど軽傷だった。初日は以前に使っていたフレームで行く。関東へ。