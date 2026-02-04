ボートレース多摩川のG1「第71回関東地区選手権」が2日目を迎える。注目は12R「リップルドリーム」だ。

浜野谷は初日5、6着の立ち上がり。感触もひと息だった。ただ、多摩川はG1・2Vを含む通算16Vを誇る地元水面。絶好枠なら負けられない。舟足を立て直して意地の先マイだ。逆転候補は関。初日9Rは5コースから捲って勝ったが、不良航法を科され減点10。出足はいい。巻き返しへ気合のこもる2コース差し。中野は展開を突く。長田は艇間を割って浮上を狙う。

＜1＞浜野谷憲吾 起こしてからの音が出ていない時の感じ。道中も気持ち良く乗れていない。整備します。

＜2＞関浩哉 悪くなかった。下がるようなことはないし、普通はしっかりある。押し感もまずまずです。

＜3＞中田竜太 エンジンにあまり力を感じない。スタートも2走とも届かなかった。整備も考えます。

＜4＞中野次郎 凄く回っていない。重さがあった。ただ、スリットの足はいいと思う。エンジンは悪くない。

＜5＞長田頼宗 エンジンはいいと聞いているし、ボートもいいので、それを思うとパッとしない。整備してペラを一から調整する。

＜6＞永井彪也 道中の感じは悪くなかったし、エンジンはいいのかな。あとは気温が下がって、しっかりと対応できるかどうかです。