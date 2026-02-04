アイスホッケーで驚きの声

ミラノ・コルティナ五輪のアイスホッケー女子日本代表（スマイルジャパン）が6日、予選リーグB組初戦でフランスと対戦。3-2で初戦白星を飾った。この試合前、国際映像でフランスのロッカールームの様子が映し出されたが、着替え中の選手の姿も。テニス全豪オープン（OP）ではバックヤードで選手がラケットを破壊するシーンが放送されて物議を醸したが、今回のシーンにもネット上で様々な声が上がった。

試合前、国際映像の中継ではフランスのロッカールームが映し出された。決戦を控えて着替え中の選手もおり、国際映像を使った日本の地上波放送でもこの場面が流れた。

Xでは思わず驚いたユーザーの声も多く、「女子選手が着替えてるの映ったんだけど……いいの？」「着替え中のロッカールーム中継するのなんとなく違和感ある」「いいの映して？」「普通にカメラが入るのね」「試合前で着替えてんじゃん……」などと投稿されていた。

試合前後の選手の様子を臨場感たっぷりに伝えるため、プレーが行われる場所以外にもカメラを設置することは珍しくない。ただ、1月のテニス全豪オープンではココ・ガウフ（米国）が敗戦後にバックヤードでラケットを叩きつけるシーンが放送され「特定の瞬間は放送する必要はないんじゃないかなと感じる」と抗議。2位のイガ・シフィオンテク（ポーランド）も「ある程度のプライバシーが必要」と訴えるなど、線引きが議論を呼んでいた。



（THE ANSWER編集部）