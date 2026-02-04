第２５回冬季五輪のミラノ・コルティナ大会は６日（日本時間７日午前４時）にミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）を中心に開会式が行われ、１７日間の大会が開幕した。

開会式に先立って日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は日本選手団はコメントを発表。カーリング代表のコメントは次の通り。

◆吉村紗也香

「オリンピック開幕が近づき、ワクワクな気持ちと緊張が少しずつ高まってきています。オリンピックで金メダル獲得を目指して積み上げてきたものを出し切り、自分を信じ、仲間を信じ、結果が出ると信じてオリンピックの舞台を存分に楽しんできます！地元の方々や沢山のファンのみなさまの応援を力にして頑張ってきます！」

◆小野寺佳歩

「個人的には 12 年ぶりのオリンピックになりました。またあの舞台に戻れる幸せとワクワクした気持ちでいっぱいです。たくさんの応援を力に、自分たちを信じてプレーします！熱い熱い応援をよろしくお願いします！」

◆小谷優奈

「【オリンピック金メダル】を目標にここまで戦ってきました。そのスタートラインにいる今を大切にしながら、一戦一戦を全身全霊で戦います！応援よろしくお願いいたします！」

◆近江谷杏菜

「オリンピックという特別な舞台でプレーできることが幸せです。これまでチームで積み上げてきたことを出し切り、金メダル獲得を目指して最後まで全力で頑張ります！カーリングやスポーツのワクワク・ヒリヒリとした感情を皆さまと共有できることもとても楽しみです。日本からたくさんの応援をよろしくお願いします！」

◆小林未奈

「ミラノ・コルティナ 2026 冬季オリンピックを迎え、心身ともに良い状態でスタートラインに立てています。これまで支えてくださった多くの方々への感謝を力に変え、一投一投を大切に、自分たちらしいプレーを貫きたいです。地元の皆さんやファンの声援を胸に、最後まで全力で戦い抜きます。」