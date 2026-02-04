◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 団体戦（６日、イタリア・ミラノ）

【ミラノ（イタリア）６日＝大谷翔太】フィギュアスケート競技が開幕し、団体第１日で前回北京五輪２位で初の金メダル獲得に挑む日本は２位発進した。米国が１位。ショートプログラム（ＳＰ）で女子の坂本花織（２５）＝シスメックス＝が今季世界最高の７８・８８点、ペアは三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が８２・８４点をマークし、ともに１位。アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）は吉田唄菜、森田真沙也（ともに２２）組＝木下アカデミー＝が８位。種目ごとの順位点合計で順位が決まり、鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝を起用する７日の男子ＳＰの結果を含めて上位５チームがフリーに進む。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

鍵山が坂本が、「うたまさ」の演技に涙した。ミラノ五輪、日本勢トップバッターのリズムダンス。曲が鳴り始めると同時に、客席から手拍子が起こった。演技を終えると、日本の応援席は総立ち。自己ベストには１・０５点届かなかったが、気迫のこもった演技に吉田は「日本チームにいいバトンを渡せる演技がしたいと思っていた。少しでもできたかな」と、２人でうなずいた。

リンクサイドで見守った男子の佐藤駿が「仲がいい」と言う今大会の日本チーム。「うたまさ」が滑り出すと、鍵山はその姿にすぐに感極まった。息の合ったステップ、ツイズルで声援に応える。自身のＳＰを前に応援に駆けつけた坂本も、鍵山の隣で号泣していた。「目標には届かなかったけど、雰囲気的に盛り上げられたかな」と森田。順位こそ下位だったが、仲間の心に確かに火を付けた。

２３年夏、共に新しいパートナーを探しいてる時に出会った２人。吉田の演技動画を見た森田は、その丁寧な滑りに魅力を感じた。ＳＮＳを通じて吉田に連絡を取り、練習することになった。当初、吉田は「少し雑」と、森田の動きに課題を感じつつ「意外と合う。びっくり」とも思ったという。そして、何より向上心に共感できた。「長いこと頑張っていける」とカップル結成に心が動いた。

個人での五輪出場枠獲得に挑んだ昨年９月の最終予選（北京）は７位で枠獲得はならず。団体戦に出場するメンバーとして、初めて日本代表のジャージーに袖を通した。嬉しさと悔しさの交じる中、迎えた五輪。森田は、主将の重責を担い「僕は楽しさ９０、責任が１０％くらい」とトップバッターを堂々と務めた。

次は７日（同８日）のフリーダンス。吉田は「最初から最後までスピード感ある演技をして、私たちの存在をアピールできたら」と意気込んだ。史上初の金メダルへの挑戦が始まった。