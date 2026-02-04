第２５回冬季五輪のミラノ・コルティナ大会は６日（日本時間７日午前４時）にミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）を中心に開会式が行われ、１７日間の大会が開幕した。

開会式に先立って日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は日本選手団はコメントを発表。スキー・ジャンプ勢のコメントは次の通り。

◆鍵山優真

「いつも応援をありがとうございます。ミラノ・コルティナ 2026 冬季オリンピックに向けて、たくさんの練習を積み重ねてきました。最後に大事になるのは自分を信じることだと思います。たった数分間の限られた時間にすべてを注ぎ、最高のパフォーマンスができるように頑張ります。応援よろしくお願いします。鍵山優真」

◆佐藤駿

「いつも応援ありがとうございます。今はとてもわくわくした気持ちでいます。小さい頃から夢に見てきた舞台なので、練習からその雰囲気を噛み締めていきたいです。そして自己ベストを更新し、メダル獲得を目指して頑張ります。このオリンピックをきっかけに多くの人に知っていただけるように、そして見てくださる全ての方々の心に残る演技ができるよう頑張りたいです」

◆三浦佳生

「ミラノ・コルティナ 2026 冬季オリンピックに出場させていただく事になり、いまだに実感が湧いてきません。自分にとってオリンピックは特別で、今までずっと目標にしてきた場所です。出るからには結果を追い求めつつも、まずは皆さまに勇気や希望を届けられるような演技がしたいです。普段フィギュアスケートを観ない方も楽しんでいただけるように頑張ります。そして、応援してくださるファンの皆さまや、現地で応援してくださる方々、これまで同様たくさんの応援をよろしくお願いします！」

◆森口澄士

「オリンピック本番が近づくにつれ、毎日さまざまな感情と向き合いながら過ごせることに大きなワクワクを感じています。この特別な時間をパートナーと共有できていることも本当に幸せです。大会では自分たちのベストを出し切り、上位入賞を目指して全力で挑みます。京都府民としてこの舞台に立てる誇りを胸に、皆さまの応援を力に変えて滑り切ります。世界中の子どもたちに、挑戦する楽しさと夢を見る勇気を届けられるような演技を目指します」

◆木原龍一

「オリンピックに向けて非常に良い準備をすることができ、4 度目のオリンピックに出場できることを心から嬉しく思います。本番では、私たちらしく最後までフルスピードで、お互いを信じ合い、最後の瞬間まで駆け抜けていきたいです。そして応援してくださる皆さまには、『もっとペアを観たい』『ペアをやってみたい』と思っていただけるような演技をお届けしたいです。どうぞ応援よろしくお願いいたします」

◆森田真沙也

「初めてのオリンピックなので、会場の雰囲気を味わいつつ、自分たちが納得できるような演技をすることを目標に頑張ります！」

◆坂本花織

「3 回目のオリンピックは、過去 2 大会とはモチベーションも意気込みも違うように感じます。メダルに近い位置から挑める今大会。この 4 年間は順風満帆ではなかったですが、様々な経験ができ、試行錯誤しながら頑張ってきたので、その頑張りがこの最高の舞台で発揮できるように滑りたいと思います。何よりこの場に立てる喜びを全身で感じて、オリンピックを思いっきり楽しみたいと思います。」

◆中井亜美

「小さい頃から夢に見たオリンピックに出場できることを、心から嬉しく思っています。大会を目前に控え、気持ちはとても前向きで、コンディションも良い状態です。楽しみにしてきたオリンピックを笑顔で終えられるように全力を尽くします。またいつも応援してくださる皆さまの期待に応えられるよう頑張ります」

◆千葉百音

「ここまで積み重ねてきた練習と経験を信じ、今の自分にできる準備を一つ一つ大切にしてきました。この大会で、これまでの歩みは間違っていなかったと自分自身が思えるよう全力で挑みます。地元の皆さまや応援してくださる方々、そして子どもたちに、挑戦し続ける姿や諦めない気持ちが伝わる演技を届けたいです」

◆長岡柚奈

「ミラノ・コルティナ 2026 冬季オリンピックに日本代表として出場できることをとても嬉しく思います！オリンピックには初出場なので、すべてのことが新鮮で驚きと楽しさに溢れているだろうと想像し、ワクワクした気持ちです。オリンピックでは自分たちが積み重ねてきた練習を信じて、ここまで支えてくださったすべての方への感謝を胸に、楽しみながら全力で滑ります！」

◆吉田唄菜

「オリンピックという特別な舞台を、自信を持って楽しみ、一瞬一瞬を大切にしながら私たちらしい演技をしたいと思います。これまで積み重ねてきた練習を信じ、最後まで全力で滑ります。そしてここまで歩んでこられたのは、いつも支えてくれた家族やコーチ、温かく応援してくださるファンの皆さまのおかげです。心からの感謝を込めて、この舞台に挑みたいと思います！」