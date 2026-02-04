◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 団体戦（６日、イタリア・ミラノ）

【ミラノ（イタリア）６日＝大谷翔太】フィギュアスケート競技が開幕し、団体第１日で前回北京五輪２位で初の金メダル獲得に挑む日本は２位発進した。米国が１位。ショートプログラム（ＳＰ）で女子の坂本花織（２５）＝シスメックス＝が今季世界最高の７８・８８点、ペアは三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が８２・８４点をマークし、ともに１位。アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）は吉田唄菜、森田真沙也（ともに２２）組＝木下アカデミー＝が８位。種目ごとの順位点合計で順位が決まり、鍵山優真（２２）＝オリエンタルバイオ・中京大＝を起用する７日の男子ＳＰの結果を含めて上位５チームがフリーに進む。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

三浦は驚きの表情を見せ、木原は歓喜のジャンプを繰り返した。自己ベストを２・５２点更新。世界歴代３位のビッグスコアを五輪でたたき出した。高さのあるトリプルツイストで観客を魅了し、幅のある美しいスロージャンプを決めきった。三浦は「７年間やってきたことをすべて出すことができた。個人戦にうまくつなげられる」とほほえみ、木原も「チームのみんなにも勢いをつけたという思いがあった。すごくいいバトンを渡すことができた」と胸を張った。

１か月前のアクシデントにも、世界チャンピオンは動じなかった。昨年１２月、全日本選手権のＳＰ直前に三浦が左肩を脱臼。何とか２分４０秒を滑りきったが、大事を取ってフリーを棄権した。２０２５年世界選手権優勝の実績があり、代表には内定。木原は、落ち込む三浦に「もうしょうがない。そこから気持ちをどう切り替えて、五輪までの１か月、トレーニングを積むかだよ」と説いた。

練習拠点のカナダに帰国後、三浦は外れやすくなっていた肩を補強するため、肩周りのインナーマッスル（体の深い部分にある筋肉）を重点的に強化。１か月と少しで「自分の人生で、一番肩が強い」と自信を持ってミラノ入りした。ケガ直後、木原も演技中に三浦の左腕をしっかりと握ることに抵抗があったという。だが肩の状態がよくなり、三浦から「しっかりと握ってほしい」と言われ「不安がなくなった」。スピードと力強さを生む、りくりゅう本来の滑りが戻った。

かつて、世界でトップを争う男女シングルの存在を追っていたペア競技。この日、堂々の１位で１０点を獲得し、上位との差を大きく詰めた。今大会、個人でも日本史上初の金メダルを目指す「りくりゅう」は、団体フリーも出場が見込まれる。「気楽に楽しく滑ってもらいたいので。心から応援したい」と三浦。頼もしい背中を見せ、初出場の後輩たちにエールをおくった。