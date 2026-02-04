第25回冬季五輪のミラノ・コルティナ大会の開会式が6日（日本時間7日早朝）、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）を中心に行われ、17日間の大会が幕を開けた。地球温暖化やコスト増大の課題に直面する雪と氷の祭典は持続可能性を追求し、4つのエリアに会場を分散して広域開催。開会式も4会場で行われ、聖火は2カ所で点灯される。

冬季最多18個のメダルを獲得した前回北京大会を超える成績を目指す選手121人の日本選手団。6日はフィギュアスケート団体で2位発進。アイスホッケー女子は初戦でフランスに3―2で競り勝った。4日からスタートしている競技は7日から本格化する。

日本代表として3大会連続のメダル獲得が期待されるカーリング女子。過去2大会で銅、銀とメダルを獲得してきた宿敵ロコ・ソラーレの壁をついに破り夢舞台にたどり着いたフォルティウスの吉村紗也香は「オリンピック開幕が近づき、ワクワクな気持ちと緊張が少しずつ高まってきています。オリンピックで金メダル獲得を目指して積み上げてきたものを出し切り、自分を信じ、仲間を信じ、結果が出ると信じてオリンピックの舞台を存分に楽しんできます！地元の方々や沢山のファンの皆さまの応援を力にして頑張ってきます！」と力強く宣言した。

カーリング女子日本代表「フォルティウス」メンバーのコメントは以下の通り。

▼小野寺佳歩 個人的には12年ぶりのオリンピックになりました。またあの舞台に戻れる幸せとワクワクした気持ちでいっぱいです。たくさんの応援を力に、自分たちを信じてプレーします！熱い熱い応援をよろしくお願いします！

▼小谷優奈 【オリンピック金メダル】を目標にここまで戦ってきました。そのスタートラインにいる今を大切にしながら、一戦一戦を全身全霊で戦います！応援よろしくお願いいたします！

▼近江谷杏菜 オリンピックという特別な舞台でプレーできることが幸せです。これまでチームで積み上げてきたことを出し切り、金メダル獲得を目指して最後まで全力で頑張ります！カーリングやスポーツのワクワク・ヒリヒリとした感情を皆さまと共有できることもとても楽しみです。日本からたくさんの応援をよろしくお願いします！

▼小林未奈 ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックを迎え、心身ともに良い状態でスタートラインに立てています。これまで支えてくださった多くの方々への感謝を力に変え、一投一投を大切に、自分たちらしいプレーを貫きたいです。地元の皆さんやファンの声援を胸に、最後まで全力で戦い抜きます。