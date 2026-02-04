Hey！ Say！ JUMPの山田涼介（32）と「timelesz」の原嘉孝（30）が6日に放送された日本テレビ「たぬきときつね」（後7・00）に出演。先輩グループの「嵐」に“謝罪”する場面があった。

2人が“謝罪”したのは「ごちゃまぜチュー意!!ねずMIXソング」のゲームに挑戦した時だった。同ゲームは「ごちゃまぜに歌われる2つの有名曲、その歌詞の曲名とメロディーの曲名をそれぞれ解答」するというもの。

山田は前回挑戦した際に「めちゃめちゃ成績悪かった」と苦手意識を持っていることを開始前に伝えていた。その言葉通り全体で1問しか正解することはなかった。

解答できなかった中にはGReeeeN（現GRe4N BOYZ）の「キセキ」のメロディーに嵐の「Happiness」の歌詞を歌った問題があった。同問題に原も解答することができなかったことで、お笑いコンビ「シソンヌ」の長谷川忍が「これ原くんと山田くんはもちろん…」と指摘し、「チョコレートプラネット」の長田庄平も「これは確実にヤバいよね」とチクリ。

さらに、お笑い芸人・みなみかわが「さすがにね。獲らないとヤバいよね。やっぱり。先輩やろ?」とトドメ。進行役のチョコレートプラネット・松尾駿が改めて「この曲は嵐さんの曲で…」と伝えると、山田と原の解答が映し出された。

そこには歌詞は空欄もメロディーには2人とも山田が「キセキ」原が「きせき」と記入していた。これに出演者たちが「あれ?」とわざとらしく驚いた。松尾は画面上にヒントが出ていたことを指摘すると、原は「ヒント出てました?」ととぼけつつ「あ〜だからか…ヒント見てなかったから」と苦しい言い訳でスタジオを笑わせた。

松尾から「出てこなかった?」と聞かれた山田は「そうっすね」と潔く認めた。また「いい曲が多すぎて…ちょっと選択肢がバーッて出てきて…どれだっけな?いい曲いっぱいあるもんな」と言い訳したが「本当…もうやめて」と耐えきれなかった。

そして「原、1回ちょっと立とうか」と促し、2人ともその場で立ち上がり「嵐のみなさん、誠に申し訳ございませんでした」と頭を深々と下げて謝罪した。