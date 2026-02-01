¡Ú °ð³À¸ãÏº ¡ÛÁÒ²Ê¥«¥Ê¤È½é¶¦±é¤·¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤éÁÒ²Ê¥«¥Ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×
°ð³À¸ãÏº¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæ¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¦¥é¥Õ¥¿¡¼¡×¤Î³«ËëÁ°²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¥¹¥¿¡¼ÇÐÍ¥¤Î¥®¥ã¥ê¡¼¡Ê±é¡§°ð³À¸ãÏº¡Ë¤¬¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤ë¸ÄÀÅª¤ÊË¬Ìä¼Ô¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥³¥á¥Ç¥£¡£¥®¥ã¥ê¡¼¤ÎºÊ¡¦¥ê¥º¤òÁÒ²Ê¥«¥Ê¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½éÆü¤òÁ°¤Ë°ð³À¤µ¤ó¤Ïà³Ú¤·¤ß¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È¾Ð´é¡£àPARCO·à¾ì¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï½é¤á¤Æ¡£PARCO·à¾ì¤Ï20Âå¤Îº¢¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡ÖÉñÂæ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë·à¾ì¡£´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢·à¾ì¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ßá¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ð³À¤µ¤ó¤¬ËÜºî¤Ç±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤À¤±¤É¤É¤³¤«Âç¿Í¤²¤Ê¤¤ÇÐÍ¥Ìò¡£±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ¡¢°ð³À¤µ¤ó¤ÏàËÍ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Íá¤È¥Ë¥ä¥ê¡£àÂç¥¹¥¿¡¼¤Çºî²È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢±Ç²è¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤êËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿Í´Ö¡£¤Ç¤â¤½¤Î¥¹¥¿¡¼¸Î¤Ë¸ÉÆÈ¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ï¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í¤Ë¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤«µ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤ËÇúÈ¯¤·¤Æáòáû¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢¥Ò¥¹¥Æ¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£¼«Ê¬¤ò²òÊü¤Ç¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¸½Âå¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤¦±ê¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡¢±é·à¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¤Í¡¢¤½¤ì¤ò²òÊü¤·¤Æ¥³¥á¥Ç¥£¤Ë¤µ¤»¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹á¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤Î·Î¸Å¤Ï¡¢·Î¸Å¾ì¤«¤é¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£°ð³À¤µ¤ó¤âà·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿¿·õ¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ë¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦á¤È²óÁÛ¡£
¤Þ¤¿¡¢·Î¸Å¾ì¤Ç°ð³À¤µ¤ó¤ÏÁÒ²Ê¤µ¤ó¤ËÂ¥¤µ¤ì¡ÖMBTI¿ÇÃÇ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°ð³À¤µ¤ó¤Ïà²È¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤é¡ÖÍÊ¸î¼Ô¡×¤Ç¡¢ÁÒ²Ê¤µ¤ó¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤é¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿á¤È¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¡£ÁÒ²Ê¤µ¤ó¤âà¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸åÄ´¤Ù¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Î¶õµ¤´¶¤Ç·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿á¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¸«Ãæ¤âÂ©¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿°ð³À¤µ¤ó¤ÈÁÒ²Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜºî¤¬½é¶¦±é¡£ÁÒ²Ê¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢°ð³À¤µ¤ó¤ÏàÀ¤¤ÎÃËÀ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢½÷À¤âÆ´¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È¾Ð´é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ËÍ¤¢¤ó¤Þ¤ê»õ¤ò½Ð¤·¤Æ¾Ð¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤èá¤È¸ì¤ë¤ÈàÂ¿Ê¬ËÍ¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤éÁÒ²Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤á¤È¿¿·õ¤Ë¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
