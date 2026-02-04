第25回冬季五輪のミラノ・コルティナ大会の開会式が6日（日本時間7日早朝）、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）を中心に行われ、17日間の大会が幕を開けた。地球温暖化やコスト増大の課題に直面する雪と氷の祭典は持続可能性を追求し、4つのエリアに会場を分散して広域開催。開会式も4会場で行われ、聖火は2カ所で点灯される。

冬季最多18個のメダルを獲得した前回北京大会を超える成績を目指す選手121人の日本選手団。6日はフィギュアスケート団体で2位発進。アイスホッケー女子は初戦でフランスに3―2で競り勝った。4日からスタートしている競技は7日から本格化する。

冬の祭典が幕を開け、日本選手団がコメントを発表。ショートトラック日本代表、スケルトンの高橋弘篤、リュージュの小林誠也がそれぞれ五輪に懸ける思いを記した。

▼宮田将吾（ショートトラック） いよいよオリンピックが始まります。ここまで準備してきたことに自信を持ってスタートラインに立てることを、とてもうれしく思っています。オリンピックの舞台で滑れる楽しさを感じながら、どの種目でも勝負を仕掛けていくつもりです。個人でもリレーでもメダル獲得を目指して全力で挑みます。期待を背負う覚悟はできているので、応援してくださる皆さまの声を力に変えて、最高の結果をつかみます。

▼吉永一貴 ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの舞台に立てることを誇りに思います。この4年間、徹底した体づくりとスピード強化に励んできました。その結果、今まで以上にトップスピード、そしてその中での追い抜きに手応えを感じており、世界のトップアスリートたちと対等に勝負できる実感が湧いています。今回は個人戦全種目に出場しますが、どのレースでも最後まで諦めず、攻めの滑りを貫きます。いつも温かい応援をくださる皆さま、本当にありがとうございます。最高のパフォーマンスで感謝の気持ちを届けます！

▼渡辺啓太 オリンピックの舞台に戻ってこられたのは、支えてくださった多くの方々のおかげです。諦めきれなかったこの舞台で再びレースができることを幸せに感じますし、つかみ取ったこの場所で最高の滑りを多くの人に見てもらいたいです。テレビの前からの応援、現地での応援を力に変えて、すべてを出し切ってきます！

▼岩佐暖 ここまで支えてくださった多くの方々のおかげで、夢であったオリンピックの舞台に立てることを心から感謝しています。開幕を迎え、今は楽しみな気持ちが大きく、コンディションも試合に向けてさらに上がっていくと前向きに捉えています。本番では何よりもレースを楽しみ、自分らしい滑りを出し切りたいです。TEAM JAPANの一員としてチームに全力で貢献するとともに、ショートトラックの魅力を多くの方に知ってもらえる大会にしたいです。結果として、どんな形でもメダル獲得を目標に、最後まで全身全霊で戦います。ぜひ、応援よろしくお願いいたします！

▼中島未莉 これまで培ってきたものを本番で出せるよう、最終調整まで気を引き締めて頑張ります！

▼金井莉佳 夢に見たオリンピックを前に、緊張とともに大きなワクワクを感じています。これまで支えてくださった日本の皆さまのおかげで、今の自分があります。いただいた温かい言葉の一つ一つが私の宝物です。感謝の気持ちを胸に、応援を力に変えて全力で挑みます。ショートトラック、スピードスケート、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの応援をよろしくお願いいたします。

▼平井亜実 初めてのオリンピックでとてもワクワクしています。 初めてだからこそ感じられること、挑戦できることがあると思います。その瞬間を大切にしながら自分らしく全力で挑みたいと思います。また応援してくれる皆さまへ勇気と感動を届けられる滑りをしたいです！

▼渡辺碧 長年の夢であったオリンピックという舞台に立てる喜びとともに、出場するだけで終わるのではなく、しっかりと結果を残したいという覚悟を同時に感じています。ここに来るまで支えてくださったすべての方への感謝と恩返しの気持ちを胸に、自分らしく悔いのない滑りをしたいと思います。温かい応援をよろしくお願いします！

▼長森遥南 夢の舞台であるオリンピックを目の前にして、ワクワクとドキドキでとても緊張しています。ここまで多くのご声援をいただきました。皆さまの応援に応えられるよう、感謝の気持ちを込めて全力で滑り切りたいと思います。また、ショートトラックを通じて子供たちに夢と希望を届けられるよう、一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いいたします！

▼高橋弘篤（ボブスレー／スケルトン）ソチ2014冬季オリンピック、平昌2018冬季オリンピックを経て、メダル獲得・入賞を目指しましたが、力及びませんでした。リベンジを掲げた北京2022冬季オリンピックでは出場がかなわず、歯がゆい思いをしました。その後も選手としては厳しい時間が続きましたが、『拙守求真』の精神で信念を貫いてきました。再び日本代表としてオリンピックの舞台に戻って来られたことを、本当にうれしく思います。私の想いを信じ、共感してくださった全ての皆さまへの感謝の気持ちを胸に、最後のオリンピックに全力で挑みます！

▼小林誠也（リュージュ）2度目のオリンピックを迎えられることに感謝しています。ワクワクする気持ちと緊張感の両方がありますが、自分らしく一本一本に集中して滑ります。今大会を通して、リュージュのスピード感や、ライン取りなど細かいところで差が出る面白さ、そしてソリの楽しさをもっとたくさんの方に知ってもらえたらうれしいです。子供たちはもちろん、大人の皆さまにも“やってみたい”と思ってもらえるような滑りを目指します。応援よろしくお願いします！