稲垣吾郎、生まれ変わったらなりたい女優明かす「羨ましい」【プレゼント・ラフター】
【モデルプレス＝2026/02/07】俳優の稲垣吾郎と女優の倉科カナが2月6日、舞台「プレゼント・ラフター」（2026年2月7日〜2月28日：PARCO劇場／2026年3月：京都、広島、福岡、仙台）開幕前会見に、演出の小山ゆうな氏と共に出席。稲垣が生まれ変わったらなりたい女優を明かした。
【写真】元SMAP、生まれ変わったらなりたい女優
本作は、劇作、俳優、作詞、作曲、映画監督と多彩な才能を発揮したマルチアーティスト、ノエル・カワードによる傑作ラブコメディ。舞台は高級アパートメントの一室。実力とカリスマ性を兼ね備え、誰からも好かれるスター俳優ギャリー。だが彼は人気俳優ならではの孤独感と老いへの恐れを抱え、私生活でも演技をしてしまう。まもなく海外ツアーへ出発する彼の元を次から次へと個性的な面々が訪ねて来て、騒動を巻き起こす。ギャリー役を稲垣が、ギャリーの妻・リズ役を倉科が演じる。
開幕前の現在の気持ちを稲垣は「楽しみです。とてもワクワクしています」とし「PARCO劇場は10年ぶりに立たせていただきます。新しくなってから初めてです。PARCO劇場といえば僕は20代前半の頃にお芝居をやらせていただいて、演劇に取りつかれたというか。舞台をやっていきたいな、と思うようになった思い入れのある劇場です」と劇場に特別な思いがあることを告白。「見に来てくださるお客様にとっても特別なPARCOのステージだと思います。劇場でお客様に会えることを楽しみにしています」と期待を口にした。
演出の小山氏が「稲垣さんのギャリーは本当にぴったりで。本当に素敵」と話すと、稲垣は「（ギャリーは）僕にぴったりですね。そうやって言った方がいいのかな（笑）」とコメント。稲垣は「厳密に言ったら全然違う人間なんですけど、世の中の方が思うパブリックイメージみたいなものとあわせて見ていただくのも楽しい」と作品の魅力を明かした。
自身が演じるギャリーについて稲垣は「大スターであって、作家でもあって、とてもおしゃれな人で、ファッションリーダーでもある。いろんな面を持つ本当に魅力的な人間です」と説明。「スター故に孤独も抱えていて、常に人にどう思われているか気にしすぎる。自意識過剰なところもあって、それがたまに爆発してかんしゃくを起こしたりヒステリックになったり…まさに僕そのもの」と続けた後にすぐに「いや、そんなことない（笑）」と否定し「おもしろくうまく使ってください」と笑った。
ギャリーは孤独感や老いへの恐れを感じている役どころだが、稲垣自身はどう考えているかと聞かれると「孤独感はあまり感じていないですね」と回答。老いに関しては「年相応に歳を重ねていって、年齢なりの魅力を出せるような人間になりたいと思っています。あまりそういうことで恐れることはないですけど、健康管理みたいなものは意識してます」と答え「すっごいつまんない答えになっちゃった」と自分でツッコんだ。
稽古場では笑いが絶えないそうで、稲垣は「稽古していて笑いが止まらない。真剣にやらなきゃいけないのに笑っちゃって。あんな笑ってたら怒られちゃう。でも笑いが本当に止まらないくらい楽しい」と告白。倉科は、自身の役に苦戦したとしつつも「稲垣さんがすごくリードしてくださって。楽しい夫婦が出来上がったと思います」と語った。
稽古場の雰囲気を倉科は「すごく穏やかでした。風通しのいい現場だったな、と思いますし、稲垣さんが穏やかでたおやかなので、稲垣さんが作ってくださった空気感なんじゃないかな、と思います」としみじみ。稲垣は「いやいや。僕は端っこで爪噛んでるだけですから」と反応したが、倉科は「そんなことなかったじゃないですか！」と笑いながらツッコんだ。
稲垣は倉科を「笑顔が素敵でさわやかで。場が華やぎます」と表現。稲垣は「倉科さんのことみんな好きじゃないですか。明るくてずっと笑顔。僕、あまり歯を出して笑わないんですよ。（倉科は）ずっと笑ってるので。たぶん僕、生まれ変わったら倉科さんになりたいかも。羨ましい」と告白した。倉科は「何言ってるんですか！」と大笑いしていた。
稲垣は倉科に「僕の印象もちょっと話してください」とリクエスト。倉科は「ミステリアスな印象があったので、お会いするまでどんな方なんだろう、と思っていて。でもお会いしたら本当に穏やかで、みんなを受け止めてくださるような包容力のある男性。心地よかったです」と稲垣に感謝した。
稲垣は倉科から「MBTIなんですか？」と聞かれたそうで、「その場では調べられなくて、家に帰って調べてきて。僕は擁護者だったんです」と告白。稲垣が「『擁護者だったんです！』って報告したら『あ、そうなんですか』で終わりました。聞いといて（笑）」と倉科の反応を明かすと、倉科は大きな笑い声を上げていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元SMAP、生まれ変わったらなりたい女優
◆「プレゼント・ラフター」
本作は、劇作、俳優、作詞、作曲、映画監督と多彩な才能を発揮したマルチアーティスト、ノエル・カワードによる傑作ラブコメディ。舞台は高級アパートメントの一室。実力とカリスマ性を兼ね備え、誰からも好かれるスター俳優ギャリー。だが彼は人気俳優ならではの孤独感と老いへの恐れを抱え、私生活でも演技をしてしまう。まもなく海外ツアーへ出発する彼の元を次から次へと個性的な面々が訪ねて来て、騒動を巻き起こす。ギャリー役を稲垣が、ギャリーの妻・リズ役を倉科が演じる。
開幕前の現在の気持ちを稲垣は「楽しみです。とてもワクワクしています」とし「PARCO劇場は10年ぶりに立たせていただきます。新しくなってから初めてです。PARCO劇場といえば僕は20代前半の頃にお芝居をやらせていただいて、演劇に取りつかれたというか。舞台をやっていきたいな、と思うようになった思い入れのある劇場です」と劇場に特別な思いがあることを告白。「見に来てくださるお客様にとっても特別なPARCOのステージだと思います。劇場でお客様に会えることを楽しみにしています」と期待を口にした。
演出の小山氏が「稲垣さんのギャリーは本当にぴったりで。本当に素敵」と話すと、稲垣は「（ギャリーは）僕にぴったりですね。そうやって言った方がいいのかな（笑）」とコメント。稲垣は「厳密に言ったら全然違う人間なんですけど、世の中の方が思うパブリックイメージみたいなものとあわせて見ていただくのも楽しい」と作品の魅力を明かした。
◆稲垣吾郎、演じる役は「本当に魅力的な人間」
自身が演じるギャリーについて稲垣は「大スターであって、作家でもあって、とてもおしゃれな人で、ファッションリーダーでもある。いろんな面を持つ本当に魅力的な人間です」と説明。「スター故に孤独も抱えていて、常に人にどう思われているか気にしすぎる。自意識過剰なところもあって、それがたまに爆発してかんしゃくを起こしたりヒステリックになったり…まさに僕そのもの」と続けた後にすぐに「いや、そんなことない（笑）」と否定し「おもしろくうまく使ってください」と笑った。
ギャリーは孤独感や老いへの恐れを感じている役どころだが、稲垣自身はどう考えているかと聞かれると「孤独感はあまり感じていないですね」と回答。老いに関しては「年相応に歳を重ねていって、年齢なりの魅力を出せるような人間になりたいと思っています。あまりそういうことで恐れることはないですけど、健康管理みたいなものは意識してます」と答え「すっごいつまんない答えになっちゃった」と自分でツッコんだ。
◆稲垣吾郎＆倉科カナ、笑顔絶えない稽古場
稽古場では笑いが絶えないそうで、稲垣は「稽古していて笑いが止まらない。真剣にやらなきゃいけないのに笑っちゃって。あんな笑ってたら怒られちゃう。でも笑いが本当に止まらないくらい楽しい」と告白。倉科は、自身の役に苦戦したとしつつも「稲垣さんがすごくリードしてくださって。楽しい夫婦が出来上がったと思います」と語った。
稽古場の雰囲気を倉科は「すごく穏やかでした。風通しのいい現場だったな、と思いますし、稲垣さんが穏やかでたおやかなので、稲垣さんが作ってくださった空気感なんじゃないかな、と思います」としみじみ。稲垣は「いやいや。僕は端っこで爪噛んでるだけですから」と反応したが、倉科は「そんなことなかったじゃないですか！」と笑いながらツッコんだ。
◆稲垣吾郎、生まれ変わったらなりたい女優
稲垣は倉科を「笑顔が素敵でさわやかで。場が華やぎます」と表現。稲垣は「倉科さんのことみんな好きじゃないですか。明るくてずっと笑顔。僕、あまり歯を出して笑わないんですよ。（倉科は）ずっと笑ってるので。たぶん僕、生まれ変わったら倉科さんになりたいかも。羨ましい」と告白した。倉科は「何言ってるんですか！」と大笑いしていた。
◆倉科カナ、稲垣吾郎の印象語る
稲垣は倉科に「僕の印象もちょっと話してください」とリクエスト。倉科は「ミステリアスな印象があったので、お会いするまでどんな方なんだろう、と思っていて。でもお会いしたら本当に穏やかで、みんなを受け止めてくださるような包容力のある男性。心地よかったです」と稲垣に感謝した。
稲垣は倉科から「MBTIなんですか？」と聞かれたそうで、「その場では調べられなくて、家に帰って調べてきて。僕は擁護者だったんです」と告白。稲垣が「『擁護者だったんです！』って報告したら『あ、そうなんですか』で終わりました。聞いといて（笑）」と倉科の反応を明かすと、倉科は大きな笑い声を上げていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】